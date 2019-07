Pro Patria, apre la campagna abbonamenti. Test con Verbania e Varesina

Dopo il rientro a Busto Arsizio con la fine del ritiro di Sondalo, la Pro Patria è impegnata su due fronti, quello societario con l’apertura della campagna abbonamenti e quello di campo con la programmazione di due importanti amichevoli.

ABBONAMENTI

A partire dalle 16.30 di martedì 29 luglio – con un paio di giorni di anticipo rispetto a quanto preventivato – la società ha deciso di dare il via alla sottoscrizione delle tessere annuali per la stagione 2019-2020. I botteghini dello stadio “Speroni” sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00. Per tutti i possessori della Supporter Card, in corso di validità, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento senza nessuna spesa aggiuntiva anche presso il nostro sportello al Bar Savoia di via XXII Marzo, 2, a Busto Arsizio.

Prezzi LEGGI QUI

AMICHEVOLI

Intanto la squadra prosegue la preparazione e sono state comunicate due amichevoli di buon valore. Il primo agosto (ore 17.30) i tigrotti saranno impegnati al “Pedroli” di Verbania per affrontare la squadra locale, iscritta al prossimo campionato di Serie D.

Il secondo test sarà a distanza di una settimana – in mezzo ci sarà l’incontro di Coppa Italia contro il Matelica domenica 4 agosto alle ore 18.30 – a Vedano Olona giovedì 8 agosto alle ore 17.30 contro la Varesina, squadra di Eccellenza.