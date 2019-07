Problema cicatrici nei giovani: nuove ricerche e nuovi prodotti

Le cicatrici sono la conseguenza di un trauma. Nei giovani solitamente sono derivanti dall’acne e, pertanto, appaiono in maniera vistosa prevalentemente sul volto. Questo fattore può indurre a sentirsi insicuri circa il l’accettazione di sé e minare la psiche in maniera anche molto radicata. Per risolvere il problema occorre affidarsi ad una crema cicatrizzante efficace che tenga conto della giovane età e della tipologia di causa che ha generato la cicatrice. Le migliori sul mercato si differenziano per composizione chimica e gli ingredienti sono il fattore più importante da valutare per la scelta del rimedio giusto. Il tutto ovviamente è legato alla “qualità della cicatrice” da trattare grazie alla quale è possibile stabilire l’entità del miglioramento e le possibilità che offre la medicina chirurgica estetica in caso di effettiva necessità.

Le cicatrici e le cause svelano il trattamento giusto

Le cicatrici si dividono in cheloidi ed ipertrofiche. La differenza tra le due consiste nella quantità di tessuto cicatriziale che si insinua nel trauma della pelle. I cheloidi invadono lo spazio circostante mentre le cicatrici ipertrofiche rimangono all’interno della lesione. Cosa cambia? La differenza è minima perché entrambe riportano sintomi simili come arrossamento, fastidio e prudore. I cheloidi sono più spessi e più gonfi, quindi possono essere più difficili da trattare. Nell’ambito di un consulto con uno specialista si dovrà stabilire l’entità della cicatrice, lo spessore, l’anzianità, il bio-tipo di pelle e la tipologia di distribuzione della melanina. Questi accertamenti ci daranno informazioni molto importanti per scegliere il rimedio più efficace.

Purtroppo però le cicatrici non possono essere eliminate, anche con intervento chirurgico. Esse possono essere attenuate e armonizzate con la pelle ma sono destinate a restare così per sempre. Chiaramente se opportunamente trattate i risultati sono davvero incoraggianti e evidenti. A tale proposito, infatti, è altamente utile non esporre mai la cicatrice al sole perché questo la renderà più marcata ed evidente. Sulle cicatrici andrebbe sempre e comunque applicata una buona protezione solare. Ma questo lo saprete già. Le cicatrici possono essere notevolmente migliorate se trattate appena dopo la guarigione dal trauma, quando possibile. Le tempistiche di intervento, infatti, garantiranno risultati migliori anche per prevenire la formazione del tessuto cicatriziale. In caso di traumi bisogna iniziare non appena la ferita risulterà assorbita. Per l’acne è opportuno evitare di sollecitare i brufoli manualmente e risolvere il problema alla radice assumendo i giusti farmaci che contrastano la comparsa dei brufoli oltre a equilibrare l’alimentazione in maniera rigorosa.

Qual è la miglior crema per una pelle giovane?

La cute di una persona di giovane età ha il vantaggio di avere un ricambio cellulare più attivo e veloce perciò le creme a base di connettivina sono particolarmente indicate per tutti i tipi di cicatrici da trattare. Per quelle derivanti da acne, infatti, la composizione chimica deve comprendere una buona percentuale di connettivina unita al potere rimpolpante e ristrutturante dell’acido ialuronico. Provate anche prodotti che oltre a questi ingredienti prevedano collagene, aloe vera e olio di oliva. Per trattamenti più efficaci ed intensi si consiglia di alternare almeno due creme, una da giorno ed una per la notte. Se l’inestetismo è particolarmente profondo un altro suggerimento è quello di abbinare il trattamento in crema a impacchi giornalieri nutrienti ed idratanti che creeranno le condizioni ideali per far sì che la crema penetri più efficacemente. Gli impacchi più raccomandati si possono effettuare con i più comuni alimenti da cucina come il miele, il limone e l’aloe vera. Mescolando assieme miele e limone sono davvero miracolosi se volete pre-trattare la cicatrice.

I risultati saranno evidenti dopo circa un mese di trattamento e potrebbe essere necessario sostituire la crema adoperata per non abituare all’efficacia del prodotto. In ogni caso siamo certi noterete vistosi miglioramenti che influiranno positivamente anche sull’umore, sulla sicurezza e sull’auto-stima.