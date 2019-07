Provincia, l’opposizione annuncia battaglia: “L’ente è paralizzato dalla maggioranza”

Un ente paralizzato politicamente che ha smesso di essere “la casa dei comuni del Varesotto”: l’opposizione in Consiglio provinciale dei “Civici e democratici” torna a denunciare la situazione di Villa Recalcati che a quasi metà del mandato consigliare, dicono, “continua a non avere un obiettivo da perseguire”.

Martina Cao, Carmelo Lauricella, Giuseppe Licata, Giacomo Fisco, Debora Pacchioni e Fabrizio Caprioli non lasciano cadere le critiche che avevano già mosso nei confronti dell’amministrazione guidata dal presidente Emanuele Antonelli e rincarano la dose annunciando nuove interrogazioni.

«Vogliamo riportare l’attenzione sulla situazione della Provincia perché l’ente è fermo – spiega la consigliera Martina Cao -: a metà del mandato consigliare sono stati riuniti appena 6 consigli provinciali, non sono state create le commissioni e sono andate deserte quattro assemblee dei comuni che per un ente di secondo livello è il simbolo di fallimento».

«C’è un evidente stato politico nella maggioranza – rincara Lauricella – che è bloccata dopo l’uragano che ha travolto Forza Italia in provincia di Varese e che oggi si regge su un equilibrio precario tra i rapporti nei comuni e quelli in Provincia di Varese che è quasi un ente di compensazione nel quale Forza Italia può far sentire ancora la sua voce».

Le conseguenze, secondo il consigliere e sindaco di Lozza Giuseppe Licata: «sono che la Provincia non sa più in che direzione sta andando e riesce appena a mantenere l’ordinarietà dei suoi servizi solo grazie all’impegno dei sui dipendenti. Ad esempio: nello scorso mandato avevo avviato il percorso per la costituzione di un ufficio sui bandi europei che potesse essere di supporto ai comuni del Varesotto, che fine a fatto quel progetto? E tutti gli altri?».

Ci sono scadenze che l’amministrazione ha completamente saltato, secondo il consigliere Caprioli: «nei prossimi consigli provinciali presenteremo una serie di interrogazioni per chiedere conto di alcune vicende – spiega il consigliere -. In primis su Alfa Srl, il gestore del sistema idrico, sul quale vogliamo una verifica puntuale sulla qualità dei servizi che sta erogando sul territorio e sullo stato dell’attività di aggregazione degli altri comuni. A che punto é? E il tema dell’incorporazione delle società ecologiche che aveva alcune scadenze lo scorso 30 giugno, che fine ha fatto?».

Giacomo Fisco chiede conto, invece, dello stato delle manutenzioni scolastiche: «Abbiamo assistito al caso dell’istituto Manzoni dove è caduta una parte del controsoffitto – dice -. Noi vogliamo una provincia che tenga sotto controllo le strutture scolastiche e di questo chiederemo conto. Inoltre, la provincia negli ultimi 4 anni ha sempre partecipato a partite locali importanti, come l’accordo di programma della caserma di Varese dove sembra che ora voglia tirarsi fuori dall’accordo di programma, perché rinunciare ad esercitare questo ruolo?».