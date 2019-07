Confcommercio Imprese per l’Italia – Uniascom provincia di Varese unitamente a F.I.P.E (Federazione pubblici esercizi), all’Associazione provinciale ristoratori, Associazione provinciale cuochi varesini (APCV), Club di prodotti Food & Wellness e ristoranti della salute organizzano la quarta edizione dell’evento a scopo benefico, “Sorriso di Stelle”.

La location per questa quarta edizione, che si terrà martedì 16 Luglio dalle ore 18, è il Centro congressi delle Ville Ponti, in Villa Andrea, luogo dove modernità e storia si fondono per fare di ogni evento un incontro di grande fascino. L’evento vedrà anche quest’anno la creazione di isole di prodotto a tema (dai prodotti tipici, ai vegani, dai dolci al beverage), di isole riservate al beverage e show cooking dei nostri chef e maestri di cucina. É prevista la realizzazione di uno spazio riservato ad aziende della filiera enogastronomica.

​Gli anni scorsi con i ricavati derivanti dalla manifestazione “Sorriso di Stelle” sono stati supportati i progetti per l’Associazione “Costa Sorriso Onlus” che si occupano dei bambini affetti da sindrome di Down, la Fondazione “Giacomo Ascoli” impegnata nel sostegno alle famiglie che si trovano a combattere la malattia insieme ai loro bambini malati di tumore e l’Associazione Kiwanis che dedica parte del proprio tempo per progetti a servizi dei bambini.

Quest’anno l’iniziativa è a sostegno dell’associazione di volontariato onlus “Tincontro” – Associazione genitori per la terapia intensiva per il progetto “Banca del latte umano donato” BLUD, con sede presso l’Ospedale del Ponte di Varese.