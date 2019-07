Il recupero degli alloggi Aler sfitti è a metà dell’opera: sono 303 in provincia di Varese

I lavori per il recupero degli alloggi sfitti di proprietà delle Aler in provincia di Varese sono stati completati al 46% e su 658 abitazioni che la Regione si è data come obiettivo per le ristrutturazioni 303 sono state già ultimate.

Regione Lombardia ha aggiornato sul portale regionale il contatore con il quale si da’ informazione ogni mese del numero degli alloggi sfitti di proprietà delle Aler che vengono ristrutturati e rimessi a disposizione per l’assegnazione.