Il ritorno di Vene a Varese è ufficiale e fa felice coach Caja

Mancava solo l’ultima formalità, la firma sul contratto, ed è arrivata al primo momento utile, allo scadere cioè dell’opzione che su di lui aveva il Gran Canaria: come vi abbiamo raccontato già nella serata di giovedì scorso (in QUESTO articolo), Siim-Sander Vene è pronto per tornare a vestire la maglia della Openjobmetis. Oggi lo ha annunciato anche la società varesina, che ha ufficializzato l’ingaggio dell’ala estone di 28 anni (ne compirà 29 a novembre), già vista in biancorosso tra il gennaio e il maggio del 2018, quando contribuì alla clamorosa scalata dall’ultimo al sesto posto in classifica.

Vene ha firmato un accordo annuale e, nell’economia del gruppo a disposizione di Attilio Caja, sarà l’ala forte titolare, affiancando così il nuovo pivot Jeremy Simmons nella coppia di lunghi titolari. Con il nazionale estone (strappato alla concorrenza del Fuenlabrada), la Pallacanestro Varese ha così completato quattro quinti del quintetto base nel quale ci saranno anche il play Josh Mayo e l’ala piccola L.J. Peak: all’appello manca così soltanto l’uomo che dovrà raccogliere la non facile eredità di Aleksa Avramovic, che rispetto a Vene ha compiuto il percorso inverso volando a Malaga (QUI l’articolo).

«Felice di tornare a Varese e di aver trovato un accordo in tempi brevi – ha fatto sapere il giocatore attraverso la società del presidente Vittorelli – Ora ho il tempo di prepararmi per la stagione che verrà: so cosa mi aspetta a Varese; la società sta lavorando bene per costruire una squadra competitiva e spero che riusciremo a giocare una bella pallacanestro. Ci siamo riusciti l’altra volta e sono sicuro che ci riusciremo nuovamente».

L’arrivo di Siim-Sander fa felice Attilio Caja, che riaccoglie a braccia aperte il giocatore nato a Tartu che lo scorso anno ha anche disputato l’Eurolega con Gran Canaria. «Siamo tutti molto molto contenti: era un nostro obiettivo di mercato e lo abbiamo preso» spiega a VareseNews l’allenatore della Openjobmetis, convinto sostenitore dell’operazione “ritorno” dell’estone. «Nessuno meglio di noi sa quanto Vene può fare bene in una squadra: è giocatore che dà contributo sia in difesa sia in attacco, sa creare per gli altri grazie alle sue doti di passatore e in questo modo è abile a migliorare i compagni. Ci conosciamo a vicende, sa qual è il nostro sistema di gioco e può dare una mano anche nella lotta a rimbalzo».

Un aspetto su cui, per ora, i tifosi si interrogano visto che l’addio di Cain toglie alla squadra il classico “spazzatore di tabelloni”: Simmons, Vene ma anche Peak e colui che sarà il pivot di riserva dovranno quindi elevare le proprie cifre in questo fondamentale. Materia di Caja e del suo staff, che da agosto lavoreranno anche in questa direzione. Intanto, ci si gode Vene, e pare davvero difficile criticare un’aggiunta del genere.