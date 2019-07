Rugby Sound Festival continua con Folkstone, Linea77 e Salmo

I Folkstone e in apertura i Luf segnano, giovedì, 4 luglio, il secondo appuntamento interamente gratuito di questa ventesima edizione del Rugby Sound Festival di Legnano. Quest’anno sono tre gli eventi offerti al pubblico di uno dei festival estivi più attesi, che vede alternarsi per dieci giorni, dal 28 giugno al 7 luglio all’Isola del Castello di Legnano, tantissimi artisti nazionali e internazionali.

I Folkstone tornano live presentando il nuovo album “Diario Di Un Ultimo”. In una società che ormai è votata all’odio, provate a essere odiati e a sentirvi degli ultimi. La miscela tra folk, rock e metal farà in modo che questa goccia di odio si trasformi in una goccia di benzina esplosiva.

-Lorenzo Marchesi: voce, bombarde, cornamuse

-Roberta Rota: arpa, cornamuse, bombarde, voce

-Maurizio Cardullo: cornamuse, flauti, bombarde

-Luca Bonometti: chitarra elettrica

-Federico Maffei: basso elettrico

-Edoardo Sala: batteria e percussioni

-Marco Legnani: ghironda, cittern, bouzouki

In apertura di serata I Luf, band che nasce da un’idea di Dario Canossi, nato sulle montagne della Val Camonica, in provincia di Brescia, terra che ispira quasi tutte le sue canzoni. Piccole perle di dialetto, amore per la cultura, tradizione popolare e impegno sociale, tutti elementi che sono alla base della filosofia de I Luf. Da quelle parti “luf” vuol dire lupi e I Luf infatti sono un branco di musicisti che arrivano da esperienze diverse e che insieme riescono a creare un impatto sonoro forte, con una grande impronta folk-rock.

Evento in collaborazione con il Comune di Legnano.

Giovedì 4 luglio

INGRESSO GRATUITO

Venerdì 5 luglio ci penserà Salmo a infiammare il palco della ventesima edizione del Rugby Sound Festival, che si terrà fino al 7 di luglio all’Isola del Castello di Legnano.

Davvero inarrestabile Salmo che, dopo aver dato il via alla sua prima tournée interamente sold out nei palazzetti italiani, con cui ha già fatto tappa al PalaAlpitour di Torino e al Nelson Mandela Forum di Firenze, aggiunge nuove date estive al “Playlist Sumer Tour”. L’artista, infatti, si prepara a stupire il pubblico dei più importanti festival estivi italiani e ha da poco annunciato l’uscita di “Machete Mixtape 4” prevista proprio per il 5 di luglio. Con un sound potente e performance impeccabili, Salmo ha aperto i live nei palazzetti italiani con due epici sold out a dicembre nei palazzetti di Vigevano, Roma e Milano, dove, davanti a migliaia di persone, ha presentato il suo nuovo album “Playlist” accompagnato da molti ospiti fra cui Coez, Gemitaiz, Lazza e Nitro. Dopo il successo del cortometraggio di “Lunedì” con la partecipazione straordinaria di Alessandro Borghi, oltre 2 milioni di views su Youtube in una settimana e al #1 in Music Video Trending Chart, da venerdì 15 marzo in radio CABRIOLET, il nuovo singolo di Salmo feat. Sfera Ebbasta certificato disco di platino. Lo scorso settembre è uscito “90MIN”, singolo certificato doppio disco di platino, che ha anticipato l’album “Playlist”, uscito il 9 novembre 2018. Il singolo ha dominato le classifiche sin dalla sua uscita registrando numeri da record: #1 della classifica FIMI/GfK, #1 della classifica Top 50 di Spotify, #1 della Top 100 e della Hip Hop/Rap di Apple Music, #1 della classifica singoli e della Hip Hop/Rap di iTunes, più di 1 milione di stream in 24 ore (debutto più alto di sempre in Italia per un brano solista), oltre 40,6 milioni di stream ad oggi, debutto direttamente nella Top 100 Globale di Spotify il giorno della sua pubblicazione.

In apertura di serata, i Linea 77, la band alternative metal torinese – già sul nostro palco nelle edizioni passate – è tornata sulla scena musicale dopo un silenzio durato quasi 4 anni. L’ha fatto con un singolo stupendo che vede la collaborazione di The Bloody Beetroots e di Salmo. E di giugno è l’uscita di un altro singolo, “Sangue Nero” feat ENSI.

