Salta il volo Blue Panorama per Lampedusa: “Bloccati in un Motel di Legnano”

Il programma era questo: aereo alle 18:30, atterraggio due ore esatte dopo a Lampedusa, arrivo in hotel e poi via alle tanto attese vacanze. Ma qualcosa nel programma è andato storto e così il sogno di risvegliarsi e vedere il mare si è trasformato nell’incubo di ritrovarsi in un Motel a Legnano.

È successo ai passeggeri che domenica si sarebbero dovuti imbarcare sul volo Blue Panorama in partenza da Malpensa ma che invece, ora dopo ora, si sono visti il loro sogno allontanarsi sempre di più. «Eravamo già al gate per l’imbarco e le valigie erano già state caricate sull’aereo -racconta Alessandro, uno dei viaggiatori con il biglietto per quel volo- ma ora dopo ora il ritardo è aumentato fino a quando non è stato cancellato il volo».

E così «dalle 21:45, orario dell’annuncio di cancellazione, siamo riusciti ad arrivare in hotel, pardon motel, alla 1:45 di notte» con la promessa che «domani si parte». Ma il domani è arrivato e questa mattina i passeggeri ancora nulla sanno del loro destino: «Abbiamo chiamato prima la compagnia e poi anche Malpensa ma nessuno sa dirci news se e quando partiremo; e così siamo bloccati in un motel che non abbiamo scelto e dove non c’è nemmeno la colazione offerta».

Ritardi e cancellazioni che anche nei giorni scorsi hanno coinvolto pesantemente la compagnia. Anche lo stesso volo diretto a Lampedusa giovedì scorso ha dovuto ricorrere ad un atterraggio di emergenza a causa del surriscaldamento di un motore.