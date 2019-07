Sanità locale, Insieme per Sesto invita a una presa di posizione comune

Un invito a riflettere sul futuro dell’ospedale, sui medici di base e più in generale sulla situazione dell’assistenza sanitaria a livello locale: Insieme per Sesto ha presentato un’interpellanza al sindaco di Sesto Calende, Giovanni Buzzi sul tema della sanità.

Un atto con la premessa che, scrivono i consiglieri Roberto Caielli, Floriana Tollini e Giancarlo Rossi, “il tema Ospedale non rientra strettamente tra le strette competenze dell’Ente Comune dal punto di vista amministrativo ma che i problemi e il futuro dell’ospedale di Angera, interessano la comunità che amministriamo, come testimonia la recente iniziativa assunta dai Sindaci del territorio”

Insieme per Sesto chiede di “conoscere la valutazione del Sindaco e dell’Amministrazione sulla situazione del presidio Ospedaliero dopo la presa di posizione pubblica dei Sindaci del distretto nella quale tra l’altro, si ribadiscono richieste fatte in incontri precedenti tra le quali l’attivazione in tempi brevi di tutti gli ambulatori esistenti e la nomina dei responsabili di struttura già previsti in pianta organica si auspica che non vi siano ulteriori ridimensionamenti e che non vengano definiti altri trasferimenti di servizi e personale. Si richiamano in proposito le molteplici sollecitazioni sul tema provenienti dal territorio tra le quali la lettera dei Parroci del Consiglio Pastorale del mese di novembre 2018 che esprimeva seria preoccupazione per la situazione venutasi a creare all’Ospedale di Angera e si interrogava in particolare per l’attenzione dovuta alle situazioni di fragilità e disagio delle persone bisognose di cura”.

L’obiettivo dei consiglieri e quello di arrivare ad un atto politico congiunto e unanime: “Per proporre che la riflessione e la mobilitazione per la salvaguardia di un presidio sanitario di tale importanza avvenga nel contesto di un’analisi anche dei servizio offerti sul territorio e in particolare rispetto: Per valutare la opportunità dell’approvazione di un odg congiunto – da redigere e approvare in una seduta successiva del Consiglio Comunale – che sia a sostegno dell’azione dei Sindaci e integri con eventuali proposte condivise relative all’intero sistema sanitario in particolare: – alla situazione dei medici di base che risulta in sofferenza a causa di ritardi nella sostituzione di medici dimissionari per pensionamento; – alla situazione del poliambulatorio di Sesto Calende per il quale è auspicabile una migliore integrazione con il sistema ospedaliero oltre che il consolidamento della sua presenza ottimizzando i servizi anche con l’eventuale trasferimento del consultorio attualmente in una sede non ottimale”.