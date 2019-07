Saronno da scoprire, tra grandi alberghi e “chicche” artigiane

Quarto giorno a Saronno per Territori in Tour, il progetto di racconto del cambiamento realizzato da VareseNews in collaborazione con Confartigianato Imprese Varese.

Nell’ultima tappa del tour abbiamo conosciuto una realtà ricettiva importante come quella dello Star Hotels Grand Milan di Saronno, la struttura più grande della città con le sue 248 camere e i suoi 100 mila ospiti registrati nel 2018.

Piccola, ma unica, è la realtà della BBR Models, azienda artigiana leader nella produzione di modellini di auto, una vera chicca per chi ama il settore dei motori e del modellismo che ha saputo “allearsi” con la Cina per sopravvivere e crescere in un mercato globalizzato e sempre più esigente.

Siamo stati in centro città per vedere e toccare con mano come sta il commercio, andando a conoscere chi dirige il Distretto Urbano del Commercio e chi ha attività a perte da generazioni: l’obiettivo di tutti è garantire professionalità, attenzione al cliente e cortesia per ridare vita ad una zona della città dove è ancora forte i legame con marchi locali che combattono la concorrenza di centri commerciali e negozi in franchising.

Infine, siamo stati nel luogo che dà respiro a tutta la città e all’area che si estende fino a Linate da una parte e a Rovello Porro dall’altra: il Parco Lura, area verde istituita nel 2000 per ridare vita al torrente martoriato da anni di degrado che oggi rappresenta una risorsa ed un bacino ricco di prospettive per il futuro. Basti pensare alle oltre 100 classi di bambini che ogni anno fanno lezioni ed incontri volti all’educazione ambientale: il futuro dell’ambiente di Saronno è nelle loro mani.