Scegliere le lenti a contatto giuste

Chi non le usa solitamente non è assolutamente informato sull’offerta oggi disponibile per quanto riguarda le lenti a contatto. Il primo passo per avvicinarsi a questo tipo di ausilio per la vista consiste nella scelta del prodotto che meglio risponde alle proprie esigenze, non solo per quanto riguarda lo specifico difetto visivo da cui si è affetti, ma anche per ciò che concerne la gestione delle lenti a contatto stesso. Sono infatti disponibili diversi tipi di lenti a contatto tra cui scegliere.

Il difetto visivo

I difetti visivi da cui si può essere affetti sono vari, oggi la maggior parte di essi può essere risolta con le lenti a contatto. C’è chi ritiene che quando il difetto diviene troppo grave gli occhiali sino l’unica soluzione possibile; invece le cose sono decisamente diverse: le lenti a contatto permettono una correzione più precisa e netta del difetto visivo, anche quando questo è particolarmente grave. La scelta delle lenti parte ovviamente dal tipo di difetto visivo da cui si è affetti, anche perché per ogni difetto esistono prodotti assai diversi tra di loro. Oggi in commercio troviamo lenti a contatto per qualsiasi problematica: miopia, astigmatismo, presbiopia, ipermetropia. Oltre a questo sono disponibili anche lenti a contatto colorate, senza correzione o con correzione visiva; le prime si possono utilizzare come prodotto “cosmetico”, che permette di dare allo sguardo una colorazione originale.

Il tipo di lente a contatto

Tra i diversi tipi di lenti a contatto si possono distinguere due tipologie: quelle giornaliere e quelle a lunga durata, che può essere di un solo mese o anche di vari mesi a seconda dei casi. Solitamente chi non ha mai indossato le lenti a contatto viene indirizzato verso i prodotti giornalieri, perché molto più semplici da gestire e con una manutenzione praticamente nulla. Per quanto riguarda invece le lenti a lunga durata conviene ricordare che è necessario svolgere una corretta e regolare manutenzione. Le lenti, una volta tolte, vanno conservate in appositi contenitori, bagnate con un fluido che le conserva in perfetto stato. Periodicamente è bene fare un lavaggio completo delle lenti, che nel corso della giornata potrebbero essere venute in contatto con sostanze irritanti, o anche solo con lo smog che si trova in città o la polvere di una strada o ancora il polline in un giardino.

I fluidi per le lenti

Quando si decide di acquistare delle lenti a contatto è quindi necessario fare alcune scelte importanti. In queste l’ottico è colui di cui dovremo seguire i consigli, magari anche chiedendo un aiuto per la prima applicazione delle lenti, che per molti è decisamente ostica. Oltre alle lenti è necessario acquistare, sin da subito, anche i fluidi da utilizzare quotidianamente. Ce ne sono di due tipi: fluidi per la manutenzione delle lenti, che permettono di pulirle e conservarle al meglio; fluidi per l’idratazione dell’occhio, anche chiamati lacrime artificiali. Se si desidera eliminare alla radice qualsiasi problema che si può manifestare con le lenti a contatto è bene acquistare i fluidi consigliati dall’ottico insieme con le lent