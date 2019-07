Sicurezza in auto: buone abitudini in attesa che la legge salva-bebè entri in vigore

Il termine per rendere obbligatori i seggiolini auto anti-abbandono per bambini con meno di 4 anni, con allarme sonoro che evita il rischio di dimenticare i piccolissimi in auto doveva essere il primo luglio 2019. Ma in assenza di norme specifiche sulle caratteristiche di detti dispositivi, l’entrata in vigore del nuovo articolo 172 del codice della strada è stata prorogata a data da destinarsi, probabilmente non prima della fine dell’anno.

La stagione estiva intanto è entrata nel vivo, con temperature anche molto elevate, e dunque vale la pena di ricordare alcune buone abitudini (messe a punto da Asaps, l’associazione per la sicurezza sulle strade), per evitare che una dimenticanza dettata da stress possa trasformarsi in tragedia, come è accaduto in Italia a 10 bambini dal 2011 a oggi e a 6 bambini negli Stati Uniti solo negli ultimi 10 giorni.

1.Quando si trasporta un bimbo sul sedile posteriore può essere utile prendere l’abitudine di lasciare sul sedile di dietro anche i propri oggetti personali (borsa, chiavi, telefonino…), mentre conviene tenere a portata di sguardo, sul sedile anteriore del passeggero, accanto al posto di guida, gli oggetti del bambino (pannolini, zainetti, biberon, borraccia…).

2. Inserire nell’agenda dello smartphone, assieme agli altri impegni, anche il fatto di dover accompagnare o riprendere il bimbo all’asilo o dai nonni, per agevolare lo svolgimento delle operazioni in ordine cronologico.

3. Avvisare sempre l’altro genitore, o comunque una persona di fiducia, nel caso di cambi di programma negli spostamenti del bimbo.

4. Chiedere alla persona che si prende normalmente cura del bambino (il nonno, la baby sitter o la maestra dell’asilo) di chiamare il genitore se il bimbo, inaspettatamente, non è arrivato, com’era concordato.

5. Anche se la normativa non è ancora completa e tarda ad entrare in vigore, prendere in considerazione la possibilità di installare un dispositivo di allerta, sonoro o luminoso, che si attiva quando il conducente spegne il motore e si allontani senza portare con sé il piccolo.

6. Prima di chiudere un veicolo, accertarsi sempre che tutti i passeggeri siano scesi

7. Quando in macchina non c’è nessuno, chiudere sempre le portiere e il bagagliaio posteriore, tenendo le chiavi lontano dalla portata dei bambini. Uno dei rischi è che i bimbi, mossi dalla curiosità, entrino nel bagagliaio all’insaputa degli adulti o si chiudano in auto, come è successo fortunatamente senza gravi conseguenze anche due mesi fa a Sumirago.

8. Quando non si trova un bambino, verificare immediatamente l’auto e il portabagagli.

9. Spiegare ai bambini che l’auto non è un posto in cui giocare o dove nascondersi.

10. Se si nota un bambino solo in macchina e nessun adulto nell’immediata vicinanza, chiamare prontamente il 112 (numero unico europeo per le emergenze).