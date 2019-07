Una serata con il regista varesino Fantoni Minnella per parlare di accoglienza

Martedì 30 luglio presso la Sala Varalli del Palazzo Comunale di Sesto Calende, dalle ore 20.45 si svolgerà una serata di testimonianze per riflettere sui temi dell’accoglienza nell’attuale contesto normativo e culturale. Tema non facile oggi, quando si criminalizzano azioni di salvataggio in mare e si dimenticano diritti e doveri universali.

La serata sarà aperta dalla visione del film “L’esilio. La passione secondo Lucano” di Maurizio Fantoni Minnella: il regista varesino racconta Riace e il suo modello di convivenza con un’intervista a Mimmo Lucano e alcune testimonianze di Riacesi. Un ritratto sincero dell’ex sindaco, che dall’esilio a cui è stato costretto racconta di sé, delle sue motivazioni , dell’utopia realizzata di far rinascere un paese in declino attraverso l’accoglienza. Oggi è una persona sconfitta, ma resta la forza propositiva del modello Riace e la volontà di ricominciare.

La serata proseguirà con alcuni ospiti: dopo lo stesso regista, sarà Umberto Colombo, segretario generale CGIL di Varese, ad analizzare la situazione della migrazione e dell’accoglienza in Italia oggi; Riccardo De Facci, presidente CNCA e Cooperativa COLCE, presenterà la situazione a Varese e la Campagna nazionale #ioaccolgo; Thierry Dieng, che come Cooperativa Ballafon ha partecipato ai viaggi a Riace, illustrerà la Fondazione “E’ stato il vento”, che ha come obiettivo la continuazione di progetti riacesi. Chiuderanno la serata testimonianze da Angera, dove si è realizzata un’esperienza positiva di accoglienza e integrazione locale.

Con questa iniziativa le associazioni Pace e Convivenza, Cittadini del Mondo e ANPI di Sesto Calende vogliono proporre una narrazione diversa da quella diffusa ufficialmente, per sottolineare la necessità di continuare a dare risposte positive e costruttive alla domanda di accoglienza, alternative all’indifferenza, al silenzio, alla colpevolizzazione, alle campagne di odio.