Si gioca i soldi della mamma alle slot machine e poi simula il furto del bancomat

Perde tutto alla sala slot e poi simula il furto della carta di credito della madre. I carabinieri della stazione di Busto Arsizio, non ci hanno messo molto a scoprire che dietro quella denuncia di furto l’uomo stava nascondendo qualcosa di cui non andava fiero, aver speso tutti i soldi della madre alle slot machine. Per questo lo hanno denunciato per simulazione di reato.

L’uomo, un 35enne di Busto, operaio, incensurato, nello scorso maggio aveva denunciato proprio ai carabinieri della sua città il furto della carta bancomat intestata alla propria madre convivente, 60enne di Busto.

Gli accertamenti eseguiti dai militari operanti mediante l’analisi dei movimenti della carta in questione consentiva di appurare il suo utilizzo presso una sala slot.

L’acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza della “sala slot” utilizzata anche nei giorni successivi alla denuncia, hanno consentito di acclarare che la stessa era stata adoperata dal 35enne. È così emerso che, avendo “perso” diverso denaro, l’uomo aveva simulato il furto della stessa con lo scopo di ottenere il risarcimento della somma di denaro perduta “al gioco”. Per lui è scattata la denuncia per simulazione di reato.