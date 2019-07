Silighini: “Riprendiamoci una Saronno ordinata, pulita, moderna”

Nuove dichiarazioni sul tema sicurezza. È Luciano Silighini Garagnani ad intervenire sul tema

Dopo le dichiarazioni sulla sicurezza della Lega e i recenti fatti di cronaca, Silighini anticipa alcuni punti fondamentali del suo programma.

“La Lega ha fallito totalmente. Hanno solo aumentato il numero di multe stradali fatte ai cittadini ma la situazione sicurezza è peggiorata e considerando gli slogan elettorali e ancora peggio le dichiarazioni dei consiglieri comunali c’è da chiedersi davvero dove vivano i leghisti. Forse in qualche riserva naturale padana con gli struzzi visto che nascondono la testa nel buio e non vedono cosa succede in città” esterna Silighini “noi porteremo più sicurezza in città aumentando il numero di vigili urbani addestrati, usando gli ausiliari per le multe e facendo sentire i vigili veri membri della polizia coadiuvandoli con l’esercito se necessario come avviene in tutta Europa. Metteremo telecamere in ogni angolo della città e non solo in centro e le possiamo avere gratis coi sistemi pubblicitari lasciando spazi alle aziende per i loro loghi e ottenendo così spazi verdi nelle aiuole, cestini dei rifiuti, panchine, stazioni di attesa bus e perfino le stesse telecamere a costo zero come avvenuto nella mia Genova” chiosa Silighini “Saronno entrerà nell’area metropolitana di Milano e aggregata all’unica metropoli italiana diventerà il reale crocevia d’interscambio tra e provincie di Monza, Varese, Como, Novara, Milano, l’aeroporto di Malpensa,la Svizzera e di fatto il centroeuropa. Saronno città e non più paese. Saronno con aree dismesse bonificate e consegnate a realtà dove il verde e il turismo si mischiano perfettamente e non vergognosi spazi per ennesimi supermercati che distruggono il commercio”.

L’ultima stoccata verso il centrodestra “Mollate Fagioli voi che siete seduti alla tavola del consiglio comunale con lui. Ricostruiamo Saronno su punti comuni e lo dico a tutti i cittadini volenterosi di destra, centro e sinistra. Una città mercato della droga, casa per balordi, dove le scuole hanno soffitti che cadono in testa ai bambini non è la città dove far crescere i nostri figli. Mandate al mare i Fagioli e riprendiamoci Saronno ordinata, pulita, moderna”