Sorpreso al cimitero a danneggiare le tombe con un tagliasiepi, arrestato un 34enne

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della caserma di Vergiate, insieme ai colleghi di Mornago, hanno tratto in arresto un italiano di 34 anni per i reati di danneggiamento aggravato e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

I militari hanno sorpreso l’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, mentre con un tagliasiepi stava danneggiando le tombe e i loculi del cimitero di Vergiate.

L’uomo è stato bloccato dalle pattuglie intervenute sul posto, ma durante le fasi dell’identificazione ed immobilizzazione ha opposto resistenza minacciando i carabinieri anche di morte.

Per questo è stato arrestato in flagranza di reato ed ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria del Tribunale di Busto Arsizio, in attesa di celebrare oggi il rito per direttissima.