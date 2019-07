Sportello unico attività produttive, parte oggi il bando di Regione

Parte oggi, 10 luglio 2019, il bando 100% SUAP (Sportello Unico per le Attivita’ Produttive) di

Regione Lombardia – come stabilito dalla delibera approvata nel giugno scorso su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli – per l’erogazione di contributi ai Comuni, Unioni di Comuni lombarde, Comunita’ Montane e le altre forme associative previste dalla normativa vigente. Il soggetto attuatore del bando e’ Unioncamere Lombardia, nell’ambito dell’Accordo di competitivita’ tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo.

OBIETTIVI – Il bando e’ finalizzato a supportare il percorso relativo agli adeguamenti organizzativi e al raggiungimento dei livelli di servizio previsti, favorendo nuove economie di scala e innescando o consolidando processi virtuosi di cooperazione fra Enti locali, cosi’ da facilitare il miglioramento dei livelli prestazionali e dei servizi resi alle imprese sull’intero territorio regionale, incentivando inoltre il processo di semplificazione e trasformazione digitale in atto.

SEMPLIFICHIAMO – “Tolleranza zero verso ogni forma burocratica eccessiva” ha detto l’assessore Alessandro Mattinzoli presentando il bando. “Questo progetto e’ diretto ai numerosi

responsabili e operatori comunali. Offre competenze di tipo tecnico-specialistico per assicurare l’aggiornamento sui contenuti tecnici, competenze di tipo gestionale-manageriale per organizzare in modo efficiente clienti, persone e processi, competenze di tipo cooperativo integrativo per assicurare alle imprese risposte certe e complete”, ha concluso l’assessore.

LE TEMPISTICHE – “Dal 10 luglio sino al 10 settembre sara’ possibile presentare le proposte progettuali, il 30 settembre la pubblicazione delle graduatorie e dell’assegnazione dei

contributi. Le spese oggetto di contributo regionale dovranno essere rendicontate entro il 16 dicembre.

ANGELI ANTI BUROCRAZIA – E’ previsto un servizio di supporto da parte del Team degli Angeli Anti burocrazia, che provvedera’ a fornire assistenza ed accompagnamento a titolo gratuito, ai

Comuni che ne faranno richiesta, anche in coordinamento con gli Uffici Territoriali Regionali di riferimento.

RISORSE – Le risorse regionali messe a disposizione sono complessivamente 1.749.632 euro in conto capitale e saranno destinate a cofinanziare i progetti ammissibili sino ad esaurimento delle risorse stesse, contribuendo alla copertura delle spese per l’acquisizione di dotazioni strumentali idonee e

per la realizzazione di adeguamenti funzionali o impiantistici degli spazi necessari allo svolgimento delle funzioni, all’interno di proposte di miglioramento e adeguamento dei SUAP agli indirizzi regionali approvati, premiandone la progressiva adozione dei parametri organizzativi, tecnologici, gestionali e

territoriali.

Il contributo a fondo perduto erogabile su ogni domanda potra’ variare da un minimo di 5.000 € a un massimo di 30.000 €, in relazione alle tipologie e alla complessita’ delle proposte presentate.

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO – La domanda di contributo deve essere presentata a Unioncamere Lombardia esclusivamente tramite il sito http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/ .

Per qualsiasi informazione si puo’ contattare il seguente indirizzo: bandosuap@lom.camcom.it .