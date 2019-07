Stagione teatrale, il Comune di Luino cerca sponsor

L’Amministrazione comunale intende avvalersi di forme di sponsorizzazione per il miglioramento della qualità dei servizi offerti dal Comune di Luino ed in particolare modo per l’organizzazione della Stagione Teatrale 2019/2020, riconoscendo allo sponsor la possibilità di collocare il proprio logo/marchio sul materiale informativo e sui manifesti dell’evento.

Lo rende noto il sito ufficiale dell’amministrazione, dove vengono specificate le modalità di accesso al progetto specificando che “il presente bando non ha natura vincolante per l’Amministrazione ma è destinato a verificare la disponibilità esistente da parte dei soggetti privati”.

Le proposte di sponsorizzazione dovranno pervenire da soggetti privati (persone fisiche e persone giuridiche, imprese individuali, società, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale con qualsiasi soggetto che non svolga attività in conflitto con l’interesse pubblico e con le finalità e competenze proprie dell’Ente Comunale) purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione.

Viene inoltre precisato che le sponsorizzazioni devono consistere nella dazione di una somma di denaro.

Il bando avrà scadenza 23/08/2019 secondo le modalità previste dal sito del Comune.