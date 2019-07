«Sei stata una grande delegata». L’addio della Fiom a Mariella Mazzo

Matteo Berardi rsu della Fiom Cgil della Whirlpool dedica un ricordo a Mariella Mazzo delegata della Fiom morta sabato mattina a causa di un malore.

Un pensiero per la compagna Mariella Mazzo,

Ciao Mariella, ciao compagna, sei sempre stata un vulcano, grande moglie, grande mamma e grande amica, oltre ad essere stata una grande delegata, hai sempre vissuto la tua vita al fianco delle persone deboli, con grande determinazione, forza e con il sorriso sulle labbra.

Non dimenticheremo mai i tuoi sorrisi, e gli scontri tra di noi, che avevano un fine, l’interesse dei lavoratori o degli amici. La tua attenzione non è mai mancata, sebbene hai passato negli ultimi anni, momenti di dolore e di sofferenza dovuti alla tua malattia.

In una lettera ti scrissi, – che non si diventa attivisti tanto per esserlo, non si diventa delegati della Fiom per stare sempre in seconda o terza fila, ma sempre in prima linea, in Fiom si entra e si cresce insieme, convinti che si sta sempre dalla parte giusta, quella dei lavoratori, i lavoratori si amano, ma attenta ad non innamorartene, i lavoratori sono uomini e donne liberi li conquisti, stando sempre al loro fianco, con la presenza, con la coerenza.

Lo sai la vita del militante sindacale è una vita di sacrifici. Conosciamo tutti le amarezze, le delusioni, le difficoltà, le crisi, i risultati non sempre del tutto soddisfacenti, tutto questo lo conosciamo molto bene. Però la nostra causa è veramente giusta, serve gli interessi di tutti i lavoratori, gli interessi dell’intera società. Quando la causa è così alta, merita di essere servita, anche a costo di enormi sacrifici.

Quando si ha la piena consapevolezza di servire una grande causa, una causa giusta, ognuno può tornare a casa e dire alla propria donna, al proprio Uomo ai propri figli e all’intera società, di avere compiuto il proprio dovere.

Carissima Mariella, abbiamo entrambi un carattere forte, forse abbiamo perso del tempo, lo sai, ma anche recuperato una buona collaborazione attraverso un comportamento trasparente e leale, due ingredienti fondamentali per avere sempre ottimi risultati in questo nostro prezioso mestiere, dal mio punto di vista come ben saprai, il migliore che esista.

La risposta di Mariella è stata nei fatti, da allora dopo aver smussato gli angoli dei nostri caratteri, abbiamo lavorato bene insieme portando avanti gli interessi di tutti noi, ma soprattutto dei più deboli. Ora Mariella, insegui la tua luce, la tua pace, in quanto sebbene per noi sarà un distacco infinito, il dolore ne siamo certi, verrà sostituito da dolcissimi ricordi.

Un abbraccio a Pasquale, Fabio e a Mamma Lucia