Stilato il calendario di Serie C. La Pro Patria inizia dal Monza

E’ stato svelato questa sera, giovedì 25 luglio nel salone d’onore del Coni a Roma, il calendario del campionato di Serie C per la stagione 2019-2020, il sessantesimo.

La Pro Patria, inserita nel Girone A, giocherà la prima partita contro il Monza di Silvio Berlusconi, grande favorita per il primo posto.

Secondo impegno in casa dell’Albinoleffe, poi Pergolettese allo “Speroni”, Juventus u23 e Siena in trasferta. Alla sesta la Pianese a Busto Arsizio, poi trasferta ad Arezzo, prima della sentita sfida in casa con il Lecco all’ottava. Alla nona si viaggia in Sardegna a Olbia, poi la Pro Vercelli alla decima sul campo amico.

Trasferta a Pontedera all’undicesima, Carrarese alla dodicesima, al “Sinigaglia” di Como per la tredicesima.

L’Alessandria arriverà a Busto Arsizio per alla 14a, poi la trasferta di Gozzano prima della Pistoiese in casa e il Renate trasferta. Si chiude con il Novara alla 18a e la Giana Erminio all’ultima.

La prima giornata sarà il prossimo 25 agosto, saranno due le soste, il 29 dicembre e il 5 gennaio, e quattro turni infrasettimanali ancora da determinare. L’ultima giornata sarà il 26 aprile.