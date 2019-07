Una straordinaria orchidea di trentaquattro fiori

Buone notizie dalla Serra Utopia Tropicale di Comerio: “Oggi una straordinaria fioritura in serra, a detta di esperti del settore una fioritura di rilevanza notevole, non comune e non facile da ammirare neanche nelle serre dedicate alle orchidee, per l’abbondanza di steli fiorali ben nove, che hanno portato all’apertura quasi in contemporanea di trentaquattro fiori”, scrivono.

Stanhopea oculata (Lodd.) Lindley 1832

Originaria del Messico, Guatemala, Honduras, Colombia dove vive da 1000 a 3000 metri come epifita nelle foreste. È coltivata in serra da tre anni con un periodo invernale asciutto dove sopporta picchi di temperature molto vicine allo zero, mentre in estate viene irrigata due volte al giorno senza nessuna concimazione. Visto il successo di questa incredibile fioritura inseriremo in serra altre specie di Stanhopea, sperando di regalarvi nuove fioriture.