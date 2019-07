Successione “in rosa” alla guida del Rotary Varese Verbano

Cambio al vertice del Rotary Varese Verbano, dove la presidenza per l’anno sociale 2019-2020 passa nelle mani di Roberta Besozzi. Di professione ingegnere civile edile, Besozzi ha guidato per dieci anni l’ordine degli ingegneri di Varese e raccoglie il testimone rotariano da Valentina Moroni, che ha chiuso il proprio mandato tra gli onori della sala e i molti ringraziamenti dei soci.

La cerimonia di successione – con la consegna del collare con le targhette d’oro e la spilla del ruolo – si è svolta al Golf Club di Luvinate all’interno di una serata ricca di eventi e molto partecipata da amici e aderenti al Rotary. Tra le tante iniziative, anche la consegna di due PHF (il “Paul Harris Fellow”, la massima onorificenza interna al club) per i service dell’anno e l’impegno, assegnate a Carlo Del Grande e Alberto Macchi.

Roberta Besozzi è la seconda donna a ricoprire il ruolo di presidente e manterrà questo incarico per ben due anni, un’occasione per avviare un discorso di continuità dei progetti già in cantiere che, spesso, per poter essere portati a termine richiedono anni di lavoro e impegno. «Un collare che pesa» ha detto la neo-presidente «e non solo per la forza di gravità».