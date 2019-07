Supertemporale sul Verbano, grandine come palle da golf

Una supercella (un temporale caratterizzato dalla presenza di un mesociclone, ossia di una bassa pressione in rotazione) si è abbattuta, nella serata di sabato, sulla parte bassa del Verbano e sulla zona di Vergiate, causando molti danni a causa dei chicchi di grandine grandi come palle da golf, caduta su giardini, auto, campi.

Disagi anche in A8 e in A26 con molti motociclisti e automobilisti che si sono fermati sotto i cavalcavia per paura di essere colpiti dal ghiaccio. Qualche allagamento si è verificato nel tratto gallaratese dell’autostrada. Rallentamenti e code si sono verificate fino a Legnano.

Ingenti i danni subiti da molti cittadini, una ventina gli interventi dei Vigili del Fuoco per tagli di piante cadute sulle sedi stradali, la maggior parte degli eventi nel medio e basso Verbano.