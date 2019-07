Tanti giochi e viaggi incredibili, dalla Pancia della Balena all’Apollo 11

Sono oltre una dozzina le feste e le sagre in programma cui si aggiungono giochi, laboratori ed esplorazioni dedicate ai più piccoli e tutte da sperimentare nel fine settimana dal 19 al 21 luglio da trascorrere in allegria divertendosi con i bambini.

Attenzione però al meteo birichino, con qualche possibile rovescio annunciato per il pomeriggio di sabato. In caso di brutto tempo è sempre meglio verificare con gli organizzatori la conferma dell’evento scelto.

SAGRE

Dai nuovissimi “nuggets di cinghiale” da assaggiare a Casalzuigno al fritto misto da gustare in riva al lago, decine di sagre e di feste per divertirsi e cenare all’aria aperta > Scopri qui tutti gli appuntamenti

GIOCHI E LABORATORI

Verbania Intra: trecento giochi di una volta per divertirsi in sfide senza tempo accolgono grandi e piccini nel centro storico di Intra e Verbania nella serata di venerdì, dalle ore 16 alle 22 > Scopri la sfida

Voltorre: si rinnova anche questo weekend la proposta di “Alice e il chiostro delle meraviglie“, la mostra pensata per stimolare la fantasia di grandi e piccini con visite guidate, giochi e laboratori a tema > Scopri come partecipare

Angera: una mattinata di creatività attende grandi e piccini quella di sabato alla Casetta Pop, di fronte ai campetti di via Adige: laboratorio di decorazioni con fili di lana per i bambini, pennelli e vernici per le mamme e i papà che vorranno rinfrescare le pareti > Leggi qui

Malnate: domenica mattina torna la “Color Run“, manifestazione non competitiva per gli amanti del running di tutte le età > L’evento

SPETTACOLI

Angera: sarà proiettato gratuitamente venerdì sera, nel prato del lungo lago l’ultimo capolavoro di animazione giapponese “Mirai”, film candidato all’Oscar che racconta con delicatezza le emozioni di un bimbo quando in famiglia arriva una sorellina > Il film

Brinzio: ultimo appuntamento sabato pomeriggio alle 17.30 a Brinzio per il breve ciclo “Merenda con storie sul prato” introdotte questa volta da “Paola Pucci racconta…” > L’articolo

Varese: una balena in riva al lago alla Schiranna domenica pomeriggio accoglie nella sua pancia i bambini per portarli “In viaggio con la balena”, raccontando loro tante storie, personaggi e riti di passaggio > Leggi i dettagli

Varese: si rinnova ogni fine settimana l’appuntamento con “Sali a bordo dell’Apollo 11”, il tour che racconta il primo allunaggio di 50 anni fa, per concludersi con u’immersione totale in quell’esperienza da rivivere in prima persona grazie ai visori 3D > I dettagli nell’articolo

ESCURSIONI

Tradate: porte aperte domenica pomeriggio al Centro didattico del Parco Pineta per visitare il Sentiero Natura, percorribile anche con i passeggini e arricchito da pannelli sulla biodiversità, mentre sul Sentiero Fata sarà possibile giocare con l’App dedicata e sperimentare il campo di orienteering > Scopri di più

Fiume Ticino: l’acqua dei corsi d’acqua è la più fresca quindi abbiamo selezionato le sei spiagge dove è possibile tuffarsi in tutta sicurezza > Leggi qui

Laghi: le spiagge bandiera blu nella nostra Terra dei Laghi, tra Maggiore, Monate e Ghirla > Leggi qui

FUORI PORTA

Monte Rosa: visite guidate gratuite per tutta l’estate all’Istituto di ricerca e al museo Angelo Mosso, a 3 mila metri di altezza, per scoprire la storia della montagna passata, e quella futura > Scopri come partecipare

Alpi Lombarde: escursioni guidate gratuite per famiglie, neofiti e appassionati fino a rifugi e alpeggi nei weekend estivi per promuovere la sicurezza in montagna > Tutti gli itinerari