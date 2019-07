Una tappa varesina per la marcia nazionale “Restiamo umani”

Sarà presentata domani mattina – mercoledì 17 luglio – alle 11 nella sede di Un’altra storia in via Del Cairo 34 a Varese, la tappa varesina della Marcia Nazionale “Restiamo Umani”, in programma nel pomeriggio di venerdì 19 luglio.

L’iniziativa, organizzata dal Comitato permanente Diritti Umani di Varese, a cui aderiscono diverse sigle e associazioni, prevede una serie di eventi con musiche, mostre e un corteo che si svolgerà lungo le vie della città a cui parteciperanno gli organizzatori della Marcia stessa che, partita da Trento, attraverserà, nell’arco di circa due mesi, tutto il territorio nazionale, fino a Lampedusa per concludersi a Roma dove verrà ricevuta da Papa Francesco.

Alle associazioni varesine riunite nel Comitato, si sono aggiunte numerose adesioni associazioni, sindacati e gruppi.

E’ possibile aderire con la propria sigla o associazione all’iniziativa, scrivendo una mail a comitatodirittiumanivarese@gmail.com o telefonando al numero 338 7075200.