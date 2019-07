Temporali in arrivo fra le società boccistiche di Varese

È noto, non occorre aver ottenuto lauree prestigiose in meteorologia, per sapere che l’estate è

stagione caratterizzata da temperature elevate e, soprattutto a ridosso dell’arco alpino, da ricorrenti

instabilità del clima con frequenti temporali, anche di forte intensità, che portano frescura e

sollievo, ma, all’atto del loro scatenarsi, creano apprensione e preoccupazione per le eventuali

conseguenze connesse all’intensità con la quale si scatenano.

Poteva il mondo delle bocce varesino ritenersi esente da codesti eventi atmosferici? Forse sì, forse

no: si tratta di analizzare un po’ a fondo il processo evolutivo che la Federazione Italiana Bocce sta

impostando, segnatamente il nuovo sistema informatico WSM che dovrà regolare l’attività amministrativa delle società. La circolare esplicativa del segretario Riccardo Milana del 24 giugno ha creato una serie di perplessità e di reazioni, sicuramente più “di pelle” che di reale approfondimento sulle difficoltà applicative, ma le nubi temporalesche ci sono, eccome.

Di che cosa si tratti è presto detto, semplificando al massimo: dal prossimo anno agonistico, che

decollerà dal primo ottobre 2019, ogni operazione contabile eseguibile dalle società per le diverse

attività che esigono pagamenti e rimborsi – ma non solo – saranno effettuabili solo per via

informatica, attraverso un cosiddetto “borsellino” personale creato da ciascuna Società a questo

scopo.

Che cosa è il “borsellino”? Praticamente qualcosa di assimilabile ad una carta prepagata, sul quale

passano gli adempimenti amministrativi delle società.

Secondo Giovanni Cecco, tesoriere di un gruppo sportivo del Varesotto, è una trovata geniale, che

semplifica enormemente le gestione contabile, ma non tutti la pensano così. Per esempio non si

avranno più le noiose, improduttive, costose e affannose ricerche per i mancati incassi legati alle

assenze nelle competizioni: ora ogni società deve avere una persona che si occupi di “recupero

crediti”, operazione, fra l’altro, sovente vana.

È pur vero che molti gruppi sportivi non posseggono al proprio interno competenze informatiche adeguate ad operazioni di per sé non particolarmente complesse, ma che presuppongono una certa dimestichezza con il mezzo a disposizione. In tal caso subentra la logica ansia di non essere in

condizione di espletare correttamente le procedure indispensabili, senza dimenticare un altro

aspetto, che per alcuni non è di contorno, ma di sostanza, la necessità di anticipare, nel “borsellino”,

per ogni gara organizzata, gli importi che poi, quasi contestualmente, saranno rimborsati per la

quota di competenza.

Solo nubi per ora, per i temporali ci sarà tempo. Invece il sereno permane stabilmente sul panorama femminile: anche il quadrangolare disputato presso la Bocciofila Vertese – zona Omegna, VCO – il 30 giugno ha visto il successo della squadra del Comitato di Varese che ha prima eliminato quella di Verona per poi trionfare in finale sulla compagine di Reggio Emila/Modena. Barbara, Bruna, Luisella, Natalia, Sara e Sefora hanno colpito ancora.

PILLOLE DI BOCCE

– Venerdì 05 luglio – Ronchi di Gallarate – Finale regionale individuale

1) Massimiliano Chiappella – Possaccio (VCO)

2) Glauco Macchi – F.lli d’Italia (VA)

– Cuvio – Terna imposta

1) Solari/Trivini/Vanoli – Casciago

2) Bianchi/Oldrini/Savelli – Casciago

– Sabato 06 luglio – Campionato Provinciale a squadre – Quarti di finale – Finaliste

Bottinelli Vergiatese – Casciago – Gorla Maggiore – San Cassano

Finali sabato 13 lugio a Vergiate

– Giovedì 11 luglio – Brezzo di Bedero – Finali 16° Trofeo Comune – AB e C

– Venerdì 12 luglio – Carnago – Finale regionale coppia