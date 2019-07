This is Summer Festival, una domenica tra tuffi e musica

È in programma per domenica 21 luglio il This is Summer Festival. Dopo l’annullamento di domenica 7, la giornata di eventi verrà recuperata domenica al Poggio Refresh di Luvinate ed organizzata da Soundart Events.

Dalle 10 del mattino alle 23:00 andrà in scena un’intensa giornata che vedrà protagonista la migliore musica elettronica e non solo: non mancheranno infatti momenti dedicati allo sport, al cibo e allo svago con gli stand di espositori locali e un’ampia area relax per godersi al meglio la musica.

Il Poggio Refresh dispone infatti di una grande piscina con diverse profondità circondata da un parco con alberi secolari. Parlando dei protagonisti di quest’edizione, l’ospite di punta è certamente Demuja, nato a Salisburgo, ex-batterista e breakdancer che si è affermato come uno dei migliori produttori nella scena house internazionale. Demuja è reduce da un intenso tour che ha toccato anche Tokyo, New York, Melbourne e Città del Messico.

Gli altri Dj presenti domenica 21 LUGLIO a Luvinate saranno: Anna Molly Soundsystem, Waxlife, we.amps,

Riccardo Zaffaroni, Samuele De Santis, Faab.A.

FOOD & DRINKS AREA

Non mancheranno i panini di Lord of the Grill oltre al fish &

chips e tante altre sfiziose proposte

CHILL AREA

Grandi cuscini e comode amache sotto gli alberi secolari del Poggio per

rilassarsi al fresco

AREA SPORT

Tornei di Joga Bonito 3 vs 3 dentro la gabbia

Tornei di Garden Volley

EXPO AREA

Artisti, artigiani e creativi locali espongono le loro opere

LISTINO INGRESSO

Ingresso: Dalle 10.00 alle 19.00 – 15€ con drink

Ingresso: Dalle 19.00 a chiusura – 12€ con drink

LISTINO TORNEI

Torneo Garden Volley: Iscrizione squadra € 70 ( x 7 giocatori max )

Torneo Joga Bonito (la gabbia): Iscrizione squadra € 50 (x 5 giocatori max) .

ISCRIZIONE TORNEI

Infoline: Gigi 349/5162663

Email: sport@soundart.events