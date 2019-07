Torna Artisti in piazza, tra sport, arte di strada e la magia del fuoco

Torna nel fine settimana “Artisti in piazza” la bella manifestazione di artisti di strada che animerà la frazione di Brenno di Arcisate da venerdì 5 a domenica 7 luglio con un ricco calendario di eventi, giochi, laboratori e e momenti di intrattenimento per tutte le età.

La festa si apre venerdì 5 luglio con BrenNight una gara podistica non competitiva di 6 chilometri che si svolgerà a partire dalle 20 (iscrizioni dalle 18). arrivo e premiazioni accompagnate dalla musica della Banda di Brenno. Alle 22 “Il cerchio di fuoco” uno spettacolo unico nel suo genere che unisce l’arte del clown con la sua poesia e i suoi giochi all’arte del fuoco e della sua manipolazione, con Andrea Tettamanti e Veronica Del Vecchio.

Sabato 6 luglio gli spettacoli iniziano alle 18 ma prima, dalle 17, ci sarà “Pompieropoli”, un divertente percorso con spegnimento del fuoco per i bambini. Gli spettacoli proseguono fino a notte con marionette, giocolerie, musica e giochi con il fuoco.

Domenica 7 luglio la festa si apre alle 16 e prosegue fino a notte con tanti eventi, musica dal vivo e laboratori per bambini, oltre all’angolo “trucco”, con truccabimbi per i più puccoli e body painting ed henné per i grandi.

Sempre domenica 7 luglio, dalle 16, ci sarà una prova di Street Art con bombolette spray rivolta a tutti ragazzi dai 10 ai 99 anni per un massimo di 30 partecipanti. (questa attività è a pagamento e costa 10 comprese le bombolette – Iscrizioni al 339 2440582).

Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi stand gastronomici.

Qui trovate la mappa della manifestazione con tutti i dettagli del programma