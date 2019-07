Torna il Big Bang Folk Festival con musiche e danze da tutta Europa

Ormai è un appuntamento fisso dell’estate, arrivato alla sua quarta edizione e sempre in crescita, il Big Bang Folk Festival si svolgerà il 12-13-14 luglio al Parco Berrini di Ternate richiamando sul Lago di Comabbio centinaia di appassionati di musiche e danze popolari da tutta Italia ed Europa.

Il programma è ricchissimo, gli artisti locali e internazionali di altissimo livello, gli stages di danza per tutti i gusti e i livelli. Il Parco Berrini, con la struttura di nuovissima costruzione messa a disposizione dall’amministrazione comunale, diventerà così per 3 giorni crocevia di sonorità, musiche e danze di tutta Europa e non solo: dal Belgio al Sud Italia, dalla Francia al Québec.

“L’edizione dell’anno scorso è stata strepitosa, quella di quest’anno lo sarà ancor di più”, dicono gli organizzatori dell’Ass. Cult. La Folkeria, che in pochi anni hanno reso Varese e provincia un punto di riferimento per il mondo folk. Come gli anni scorsi non ci sarà solo musica ma (aperti a tutti) bar, cucina, area massaggi e tanti eventi collaterali a cominciare dalle Pillole di Danza, piccoli laboratori che si svolgeranno nel parco. Tra le tante novità di quest’anno da segnalare la decisione di rendere l’evento completamente plastic free. Sarà un week end all’insegna della voglia di stare insieme, della condivisione e della buona musica.

PROGRAMMA:

VENERDI 12 LUGLIO

Concerti dalle h 21:30:

– LA BASE DUO

– TREF

SABATO 13 LUGLIO

Stage:

10.00 – 12.30 Polska (Alberica Moro e Franco Becce)

14.30 – 16.30 Danze della Guascogna (Cristina Zecchinelli)

16.30 – 19.00 Valzer impari (Anna Paganini)

Pillole di danza nel parco:

Pizzica con Carla Pandarese

Balfolk per principianti con La Folkeria

Concerti dalle h 20:45

– NARAGONIA

– SNAARMAARWAAR

– HOT GRISELDA

Eventi collaterali:

10.00 – 18.00 Trattamenti Thai e Shatsu

14.00 – 15.00 Canti attorno al tavolo

DOMENICA 14 LUGLIO

Stage:

10.00 – 12.30 Danze israeliane (Noemi Bassani)

15.00 – 17.00 Danze del Québec (Nicola Brighenti)

Pillole di danza nel parco:

Pizzica con Carla Pandarese

Danze africane con Laura Castoldi

Danze dal mondo con Noemi Bassani

Concerti dalle h 18:30

– CANN CORD & PELL

– ANDREA CAPEZZUOLI E COMPAGNIA

Eventi collaterali:

10.00 – 18.00 Trattamenti Thai e Shatsu

14.00 – 15.00 Canti attorno al tavolo

Indirizzo: Parco Berrini – via Roma, Ternate (VA)

Per informazioni e iscrizioni:

Facebook https://www.facebook.com/events/1810952699010492/?active_tab=about

info@bigbangfolkfestival.it