Torneo serale di Gornate Superiore, trionfo per la Leader Immobiliare Redaelli

La 31esima edizione del torneo serale di Gornate Superiore, alla memoria di Roberto Vermiglio, è stato vinto dalla Leader Immobiliare Redaelli guidata dai mister Davide Buonocore e Mauro Mazza.

Il torneo di calcio a 6, ormai entrato nella tradizione delle manifestazioni calcistiche serali che costellano l’estate del Varesotto, è partito il 13 giugno e si è chiuso con la finalissima di sabato 13 luglio: un mese intenso di partite combattute, patatine, salamelle ed ottima birra. Tutto nel segno del fair play e nel ricordo di un amico che non c’è più: ogni iscritto è infatti obbligato a sottoscrivere una “Carta dei valori”, un “contratto” che specifica precisamente qual è il comportamento da tenere in oratorio a Gornate Superiore.

A spuntarla in finale per 5-1 la squadra guidata da capitan Paolo Castelluzzo, che porta a quattro i successi di fila (cambiano i nomi, ma non la composizione del gruppo) grazie alle prestazioni della rosa, composta da Andrea De Munari, Luca Ranzi, Andrea Ceriani (miglior portiere del torneo), Andrea Sorrentino, Federico Caon, Axel Caldirola, Tiziano Volpi, Davide Todeschini, Samuele Chiappucci. Al termine, finite le premiazioni, fuochi d’artificio e grande festa per tutti, vincitori e vinti.