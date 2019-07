Tour de France: l’italiano Ciccone in maglia gialla

Ha perso la tappa di un soffio, ma si è vestito con il simbolo del primato: Giulio Ciccone, scalatore abruzzese di 24 anni è la nuova maglia gialla del Tour de France. Il giovane italiano è giunto secondo al traguardo in salita di La Planche des Belles Filles alle spalle (per 11″) del compagno di fuga, il belga Teuns, ma il distacco inflitto ad Julian Alaphilippe è risultato sufficiente per sfilare al francese la leadership della corsa. (foto: FB Trek Segafredo)

Ciccone gareggia con la Trek Segafredo, ha già vinto due tappe e la maglia dei GP della montagna al Giro d’Italia ed è considerato tra i più promettenti corridori azzurri, almeno in salita. La nuova maglia gialla, come Teuns, era reduce da una giornata tutta passata all’attacco con un gruppetto di corridori che pian piano si è assottigliato fino a ridursi a loro due. L’ultimo chilometro è risultato decisivo e sulle pendenze impossibili e sterrate che portavano al traguardo, è stato il belga ad avere la meglio.

Alle loro spalle, bellissima la strenua difesa di Alaphilippe che ha provato a rimontare nonostante la salita ripida non sia il suo terreno di battaglia: il transalpino ha così dovuto cedere il giallo all’italiano per appena 6″. Tra gli uomini di classifica il migliore è stato il campione uscente Gairent Thomas (Ineos) che nel finale è rinvenuto su Mikel Landa e lo ha superato insieme a Pinot e Quintana. L’ultimo tratto è stato invece fatale a Vincenzo Nibali (vincitore qui nel 2017 ma su un traguardo posizionato più in basso) che ha accusato 2’35” dal vincitore e 51″ da Thomas. Domani – venerdì – il Tour torna in pianura tra Belfort e Chalon-sur-Saone: Ciccone dovrà fare attenzione ad Alaphilippe che – essendo corridore veloce – sprinterà per strappare la maglia grazie agli abbuoni.