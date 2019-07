Trasporto integrato, i sindacati chiedono formazione per i dipendenti Trenord

In previsione dell’imminente entrata in vigore del Nuovo Sistema Tariffario Integrato previsto per il 15

c.m. che comporterà modifiche sostanziali di tutto il sistema tariffario le scriventi organizzazioni sono a

richiedere quanto segue.

Considerato che tali modifiche andranno ad impattare nei bacini territoriali presso i quali svolgono la

propria attività commerciale anche lavoratori di Trenord, siamo a chiedervi un immediato

aggiornamento nozionistico sulla materia in oggetto.

Riteniamo che tali modifiche imminenti, senza una adeguata e soddisfacente preparazione del personale

coinvolto, causerebbe difficoltà operative di complicata gestione. Dati i tempi strettissimi siamo a chiedere un immediato intervento che non si riduca ad una mera comunicazione informativa inviata al personale a mezzo mail.

Questa la comunicazione che i sindacati hanno inviato unitariamente alla dirigenza di Trenordo a soli 6 giorni dall’entrata in vigore del nuovo sistema di bigliettazione della società di trasporti, mettendo in luce il fatto che il personale non è stato mai formato in previsione del nuovo sistema.

In sostanza chi dovrebbe poi metterlo in pratica non sarebbe stato preparato al cambiamento che è una vera e propria rivoluzione di tutto il sistema dalle zone più periferiche come Busto Arsizio e Saronno, fino al centro cittadino.