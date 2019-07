Trovato sul fondo del Lago di Como il corpo della calcatrice svizzera Florijana Ismaili

Il corpo di Florijana Ismaili, la calciatrice svizzera di 24 anni che sabato pomeriggio non era più riemersa dopo essersi tuffata in acqua per un bagno, è stato ritrovato sul fondo del Lago di Como.

È stata individuata a 204 metri di profondità a Musso dal robot dei vigili del fuoco. Il robot “rov” era all’opera da ieri mattina e può arrivare a una profondità di 300 metri.

La ragazza, giocatrice dello Young Boys di Berna e della nazionale Svizzera di calcio, era venuta sul lago con un’amica. Avevano noleggiato un barca a Dongo e hanno trascorso l’intera giornata sul lago. La tragedia è avvenuta al rientro, a un centinaio di metri dalla riva.