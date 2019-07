Turismo, economia e barriere architettoniche: nasconono tre nuove commissioni

(foto di Luca Leone)

Tre nuove commissioni consiliari si occuperanno di altrettanti temi specifici, affiancando l’Amministrazione comunale di Induno Olona per mettere a punto idee e progetti. Lo ha deciso ieri sera il Consiglio comunale, che aveva tra i punti all’ordine del giorno anche la definizione di questi speciali gruppi di lavoro con rappresentanti di maggioranza e minoranza.

Accanto alle commissioni tradizionali il Consiglio ha approvato la creazione di commissioni sui temi del turismo, delle barriere architettoniche e del lavoro e politiche economiche. E’ stata invece cancellata la Commissione attività economiche e produttive.

La nuova Commissione turismo si occuperà di mettere a punto proposte per dare valore a quanto di bello e interessante c’è ad Induno Olona. Uno dei punti del nuovo mandato, come ha spiegato il sindaco Marco Cavallin presentando le linee programmatiche: «Il turismo è una delle opportunità che si sono aperte con il ritorno della ferrovia, e abbiamo creato una nuova delega assessorile e questa commissione per valorizzare le bellezze del nostro paese, dalla torre della Pezza al Liberty al Roseto della Pace, ma anche per creare nuove occasioni di socialità, feste ed eventi».

Nuova anche la Commissione barriere architettoniche, che si occuperà di individuare le criticità presenti in paese e di elaborare proposte per superarle. Non è passata la proposta della minoranza, presentata dalla consigliera Rosa Ferrazzi, di inglobare questo tema nella Commissione servizi alla persona. La maggioranza ha preferito una commissione ad hoc.

Infine, su proposta della minoranza presentata dalla consigliera Chiara Gorone, è stata decisa all’unanimità la creazione della Commissione lavoro e politiche economiche, che metterà al centro dell’attenzione non solo problemi concreti ma anche un’analisi periodica dei dati che esprimono la situazione della comunità indunese in tema di occupazione, andamento demografico, condizioni economiche ecc.

Non è passata invece la proposta della minoranza, presentata dal capogruppo Andrea Brenna di cambiare nome alla Commissione servizi alla persona inserendo la parola “famiglia”: «Sicuramente c’è una grande attenzione alla famiglia – ha risposto l’assessore alla partita Cecilia Zaini – ma “servizi alla persona” è già esaustivo e poi richiama direttamente all’assessorato».

Infine sono state confermate le due commissioni speciali che si occupano della Ferrovia e di Villa Porro Pirelli.

Voto unanime, e l’augurio di buon lavoro del capogruppo di maggioranza Maurizio Tortosa: «Va ricordato che le commissioni consiliari non sono obbligatorie, ma sono uno strumento importante che allarga molto la partecipazione, dal momento che possono essere presenti anche non eletti. L’importante è però dare continuità la lavoro».