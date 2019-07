Ultimo volo a Linate venerdì sera. Pronta la “colonna” dei mezzi da portare a Malpensa

Prima della chiusura delle operazioni a Milano Linate, scatta l’operazione “bridge” con il trasferimento dei mezzi operatori, dall’aeroporto milanese a Malpensa.

La Prefettura di Milano, che ha fatto apposito vertice con Sea e Prefettura di Varese, ha ritenuto più prudente dividere il trasferimento in due fasi considerando le dimensioni e la quantità di strumentazione da muovere. Il primo step è previsto questa notte, tra 25 e 26 luglio. Un primo “stock” di autobus e altri veicoli, da portare a 70 km di distanza. Ma il grosso si muoverà nella notte 26-27.

I mezzi da trasferire si possono dividere in due categorie.

Un primo gruppo sono i mezzi aeroportuali non adatti a muoversi in autonomia fuori dal loro ambito operativo “naturale”: trattori stradali, mezzi speciali come le scale di accesso ai veicoli o i sollevatori di pallet da carico. Saranno caricati su quarantacinque autoarticolati con rimorchio.

Nello specifico si parla di quarantacinque trattori elettrici, quindici scale passeggeri, quindici “Ambulift”, quattro condizionatori mobili, sei gruppi elettrogeni carrellati, otto elevatori per container, tredici nastri di carico/scarico bagagli. Viaggeranno singolarmente sull’itinerario Tangenziale Est-bivio Ghisolfa-A4-casello Mercallo-superstrada 336 dir. I trasferimenti inizieranno a partire dalle 21.30 di venerdì 26 luglio.[

Altro gruppo – più ridotto – di veicoli coinvolti è invece quello dei mezzi in grado di muoversi in autonomia: si tratta dei bus interpista, i cosiddetti “Cobus”, che si muoveranno autonomamente con permesso e scorta della Polizia Stradale. Si parla di quindici autobus, che saranno appunto trasferiti anche questi via autostrada A4 Milano-Torino e superstrada. Contrariamente a quanto previsto, l’autostrada non sarà chiusa al traffico: il convoglio sarà “protetto” dalla stradale e partirà verso le 23. All’1 di notte del 27 luglio tutti i mezzi saranno a Malpensa. Quanto ai voli, a Milano Linate Forlanini l’ultimo volo passeggeri – Alitalia – partirà venerdì per Palermo Punta Raisi alle 22.25, mentre l’ultimo volo merci partirà alle 23.10. Sei ore dopo inizieranno decolli e atterraggi a Malpensa. Programma fitto, soprattutto nella settimana 29 luglio-4 agosto, quando si muoveranno 800mila passeggeri.

Il trasferimento dei mezzi è in mano a Sea, il gestore dell’aeroporto da cui dipende molto dell’operazione-Linate. Sull’aspetto aviation invece molto è di competenza dell’Enac, l’ente nazionale dell’aviazione civile