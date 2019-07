Un concerto per portare l’acqua potabile ad Haiti

Una nuova iniziativa per portare l’acqua potabile nel nord di Haiti. Si tratta di un concerto in programma nella chiesa di Cristo Re a San Fermo di Varese, a sostegno della missione della Diocesi Ambrosiana per la parrocchia di Kà Filip, dove operano i missionari Don Hervè Simeoni e Don Levi Spadotto. La serata concerto è in programma per sabato 13 luglio alle 20.45.

Il ricavato della serata sarà destinato al progetto della missione prevede la realizzazione di un acquedotto nel comune di Jean Rabel, nel nord ovest di Haiti. Il tutto a pochi chilometri di Mare Rouge, dove la comunità varesina (per la precisione quelle di Abbiate Guazzone e di Vedano Olona) hanno già sostenuto, con successo, progetti simili grazie all’impegno di altri due missionari come Don Giuseppe Noli e don Mauro Brescianini (qui il blog dove si raccontava quell’esperienza).

L’obiettivo è proprio quello di portare l’acqua potabile in zone dove non arriva, migliorando non solo l’agricoltura, ma anche la vita quotidiana di bambini e persone che altrimenti dovrebbero fare ore di cammino per raggiungere i pozzi, portando bidoni e taniche per chilometri. Questo miglioramento non solo permetterà di risparmiare tempo agli adulti, ma permetterà anche ai bambini di frequentare le scuole.