Un fine settimana di festa con la patronale e il Premio “Bel Cif”

Entra nel vivo nel fine settimana a Clivio la festa patronale dei santi Pietro e Paolo.

Venerdì 5 luglio il programma della festa prevede la proiezione del film “Zanna bianca”, nell’ambito del ciclo “Esterno notte”. Si tratta della riedizione 2018 della famosa pellicola. L’appuntamento è per le 21 a Palazzo Reale, con ingresso gratuito.

Sabato 6 luglio dalle 19 si mangia all’aperto con stand gastronomico a cura degli Amici Stalett, con serata danzante animata dalla band “Blu movida“, che propone liscio e balli di gruppo.

Domenica 7 luglio le cucine curate dagli Amici Stalett aprono alle 12 e alla sera alle 19. Dopo cena serata animata da Paolo Drigo, vincitore della Corrida che propone il suo spettacolo “Ladro di volti”, e con Jessica cantante e ballerina.

Domenica, alle 18.30 il tradizionale appuntamento con la consegna del premio “Bel Cif” (in dialetto, Bel Clivio), che viene assegnato da una decina d’anni a persone o associazioni meritevoli di un riconoscimento pubblico.

Quest’anno gli amministratori, a nome di tutti i cliviesi, consegneranno il riconoscimento al Centro anziani in occasione del 25° anniversario di fondazione; a Marco Lorini per 30 anni di attività a Clivio con il ristorante “Ostaria degli amici” e infine a Gabriella Turcati per 43 anni maestra alle scuole elementari a Clivio.