Un viaggio culinario tra sapori antichi, la serata è a Villa Della Porta Bozzolo

Sabato 13 luglio 2019 andrà in scena a Villa Della Porta Bozzolo, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA), un originale viaggio culinario dedicato a fiori, frutti e ortaggi coltivati un tempo in questa villa di delizia a due passi dal Lago Maggiore.

L’occasione sarà la manifestazione “La storia in cucina” che, dalle ore 19, offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere la Villa del FAI – dimora di campagna nel Cinquecento e fastosa residenza estiva nel Settecento che racconta la storia della famiglia Della Porta, tra saloni affrescati in stile rococò e uno scenografico e monumentale giardino all’italiana – grazie a una speciale visita guidata che avrà come focus i frutti della terra.

A seguire, alle ore 20, nello scenario elegante e raffinato di Villa Bozzolo si potrà gustare il menu a tema pensato appositamente per la serata dal ristorante “I Rustici”, situato all’interno del Bene, e da Slow Food Condotta della provincia di Varese, che prevede: Piccola entrée di benvenuto Frittatina di arance e germogli di pisello; Antipasto Crema di fagioli di Brebbia, trota salmonata marinata e pane croccante; Primo piatto Ravioli del vecchio orto della villa: pasta ripiena di verdure di stagione con burro montato alle erbe fini e profumato al limone; Secondo piatto Fagiano arrosto con salsa di ribes nero e patata schiacciata aromatizzata al timo; Dessert Dolce di Isabella e Gian Angelo III Della Porta: dolce Valcuvia alle noci con la loro crema, gelatina di albicocche e fiordaliso; Vini di accompagnamento Vino rosso di Cascina Piano di Angera: Angliano – Rosso IGT Ronchi Varesini.

“LA STORIA IN CUCINA” a Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

Sabato 13 luglio 2019, ore 19

Ingresso visita guidata + cena a tema:

Intero: 65 €; Iscritti FAI, residenti Comune di Casalzuigno e soci Slow Food: 55 €.

Ingresso SOLO visita guidata:

Intero: 10 €; Iscritti FAI, residenti Comune di Casalzuigno e soci Slow Food: 4 €.

ATTENZIONE: L’evento è su prenotazione fino a esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi entro e non oltre mercoledì 10 luglio scrivendo a faibozzolo@fondoambiente.it oppure telefonando ai numeri 0332/624136.

Con il Patrocinio di Provincia di Varese e Comune di Casalzuigno. Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2019” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al fondamentale contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Donor, che ha scelto di essere a fianco del FAI anche in questa occasione e di PIRELLI che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner. Si ringrazia Slow Food e “I Rustici” per la collaborazione. Per ulteriori informazioni: www.fondoambiente.it.