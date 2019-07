Un’assemblea per dire no alla costruzione sulla collina del San Michele

Un’assemblea pubblica per dire no al disboscamento e alla costruzione sulla collina del San Michele. L’appuntamento è organizzato dal circolo Legambiente Valcuvia e Valli del Luinese e da Conalpa Laveno per mercoledì 31 luglio, alle 21, nella sala consiliare di Villa Frua.

Una serata per presentare ai cittadini il progetto di costruzione che andrà ad interessare parte della collina che si affaccia sul Verbano, sopra l’ex Ceramica.

Nei giorni scorsi infatti, la Comunità Montana Valli del Verbano ha autorizzato il progetto edilizio presentato dai proprietari del terreno. “Un’opera che prevede consistenti opere di disboscamento – si legge nel comunicato inviato dalla sezione locale di Legambiente –, propedeutiche all’edificazione di nuove palazzine residenziali e relative opere di urbanizzazione fortemente impattanti sia dal punto di vista ambientale e paesaggistico e che snaturerebbero profondamente l’attuale aspetto della collina San Michele”. Inoltre, spiegano: “si tratta di un intervento fatto a cavallo tra il parco delle Torrazze e il Parco Castello, che vanificherebbe ogni ipotesi di continuità tra le due aree verdi”.

E l’associazione ha già deciso di fare sul serio: «Ci opporremo per vie legali e faremo ricorso al Tar», spiega Cinzia Badalotti, di Legambiente Valcuvia e Valli del Luinese.

La zona su cui potrebbero sorgere i nuovi edifici è stata resa edificabile nel 2014 quando, sotto l’amministrazione Giacon, c’è stato un cambio di destinazione urbanistica nel nuovo PGT. Negli anni successivi anche la Soprintendenza, si è espressa contro la possibilità di edificare l’area, fino alla recente decisione della Comunità Montana delle Valli del Verbano. Ed è proprio su quest’ultimo passaggio che ricorrerà Legambiente.

(nella foto il progetto e la simulazione delle costruzioni fatta da Legambiente)