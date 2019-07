Varese-Campo dei Fiori: vince la Fiat 1100 di Bonfante-Bruno

In mezzo a tante vetture dal pedigree nobile, è una più popolare Fiat 1100 – 103 a trionfare nella 28a edizione della Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei Fiori, la gara di regolarità per auto storiche che ha visto impegnati un centinaio di equipaggi tra venerdì sera e domenica pomeriggio, catalizzando anche grande attenzione nel centro di Varese con il match race d’apertura e le tante attività collaterali che vi si sono svolte.

A vincere, dicevamo, la Fiat (datata 1956) dei coniugi Mauro Bonfante e Cinzia Bruno, specialisti di questa disciplina con una lunga e solida esperienza alle spalle. I due conduttori milanesi hanno preceduto i piacentini Gian Mario Fontanella e Anna Maria Covelli su un’antica Lancia Lambda del 1927 e il primo equipaggio targato Varese, quello di Roberto Boracco e Angela Bossi su Porsche 911 T2400 del 1973 (campioni due anni fa). Boracco ha difeso il podio dal ritorno dell’australiano Darren Morcombe (con Chiara Montalbetti) su Rally Abc e dei milanesi Maurizio e Filippo De Bellis a bordo di un MB TA.

Fino a qui la classifica assoluta con auto che hanno utilizzato il cronometro elettronico, ma la manifestazione varesina organizzata dalla VAMS ha anche permesso agli specialisti del crono manuale di misurarsi in una graduatoria a se stante. Qui a vincere è stata la coppia laziale Alberto Pirri-Annalisa Ciatti, già campione in carica, a bordo di una Lancia Fulvia Coupé del ’69; secondo posto per i carnaghesi Enrico e Ilaria Bassani su Abarth 750 Zagato del 1957 e per il romano Silvio Trombetta su Porsche 912 datata 1962.

La formula utilizzata quest’anno per la Varese Campo dei Fiori, ha permesso anche di premiare i vincitori di singole prove: il match race del venerdì sera è andata a Fontanella-Covelli su Morcombe-Montalbetti nel crono elettronico; finale a favore dei Bassani invece nel “manuale” davanti al romano Pepe. Tra le supercar invece hanno vinto Giuseppe ed Edoardo Braga su Nando e Carolina Lonati in una finale tutta marchiata Porsche. La cronoscalata notturna del sabato al Campo dei Fiori ha invece visto l’assegnazione del “Trofeo Bellardi” a Maurizio Magnoni su Porsche 356 B (elettronico) e al “solito” Pirri su Fulvia Coupé (meccanico).