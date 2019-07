Varese vuole tre grandi eventi del remo tra il 2021 e il 2023

Nelle stesse ore in cui la Camera di Commercio ospitava la presentazione ufficiale della Coupe de la Jeunesse in programma a Corgeno tra il 2 e il 4 agosto, a Palazzo Estense veniva confermato un impegno – da parte del territorio varesino e in particolare della Città Giardino – per proseguire nel sostegno ai grandi eventi internazionali di canottaggio.

Il sindaco Davide Galimberti ha infatti firmato le lettere di garanzia che impegnano a supportare tre manifestazioni – una per ciascun anno – che si potrebbero tenere alla Schiranna nel triennio 2021-2023, fatto salvo che Varese è già certa di ospitare una tappa di Coppa del Mondo nel 2020 (fondamentale per le qualificazioni olimpiche) mentre quest’anno si è dedicata ai Campionati Italiani. I documenti “autografati” da Galimberti sono stati indirizzati alla Federcanottaggio che ha provveduto a inoltrarli alla FISA, il governo mondiale del remo che sovrintende ai grandi eventi internazionali. Quattro i possibili eventi per cui Varese si è fatta avanti: Europei assoluti, Coppa del Mondo, Mondiali Master e Mondiali Junior. In particolare, la Schiranna sembra vicina all’assegnazione degli Europei 2021 per i quali non sono registrate altre candidature: per Varese sarebbe un bis, visto che ha già ospitato questo evento remiero nel 2012: il verdetto relativo alle gare continentali dovrebbe arrivare nel mese di novembre.

Nelle lettere citate, Palazzo Estense si impegna a garantire la copertura massima dei rispetti eventi che è fissata a 944.500 euro per gli Europei, 825.000 per la Coppa del Mondo, 796.500 per i campionati junior e 717.500 per quelli “master”. Cifre che – bene specificarlo – non saranno fisicamente sborsate dal Comune se non solo in parte: alle spese per organizzare le varie manifestazioni infatti, potranno concorrere altri enti pubblici e sponsosr privati. I soldi di garanzia sono stati oggetto di una variazione di bilancio portata in consiglio comunale lo scorso 15 luglio (QUI l’articolo di VareseNews a riguardo).

Il Comune, per bocca di Galimberti e dell’assessore Dino De Simone, ha ribadito la volontà di mantenere Varese protagonista della scena sportiva italiana e internazionale: «Per quanto riguarda il canottaggio abbiamo un lago che tutti ci invidiano; valorizzarlo non è solo un dovere, ma anche una scommessa che come amministrazione stiamo portando avanti in diverse forme, una su tutte il progetto di risanamento delle sue acque». «Questi eventi – ha detto De Simone – potrebbero dare ancor più risalto a un mondo composto da tante società e associazioni impegnate con bambini e ragazzi. Le grandi manifestazioni sono anche opportunità per chi con lo sport cresce ogni giorno».

Per la Canottieri Varese va registrato invece l’intervento del d.g. Pierpaolo Frattini, che da atleta ha gareggiato in due Olimpiadi: «La nostra città ha confermato il suo impegno sul fronte degli eventi internazionali. Stiamo costruendo un piano ambizioso, anche più grande di quelli che ci hanno visto protagonisti in passato. Varese si conferma una delle mete predilette sia per quanto riguarda le squadre nazionali sia per la FISA».