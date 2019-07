A Velate torna la festa della birra

Due giorni di festa a Velate. Sabato 20 e domenica 21 luglio infatti, è in programma la festa della birra. Piazza Cordevole è pronta ad accogliere il pubblico e per tutto il fine settimana non mancheranno specialità gastronomiche. In particolare, sabato sarà possibile mangiare polenta e capriolo e polenta e cervo.

Domenica lo stand gastronomico aprirà alle 12 e 30 e vedrà, tra i piatti proposti, risotto e salsiccia. Nel menù anche piadina, salamini alla griglia, costate e patatine.

Le serate saranno accompagnate da intrattenimento musicale. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.