I Venerdì del villaggio chiudono con “Gunteria street show”

Si chiude con lo spettacolo di questa sera, venerdì 19 luglio alle ore 19 la rassegna di animazione teatrale per grandi e piccini “I venerdì del villaggio” di scena, con immancabile stand gastronomico, nella corte di via Pozzi 3, a Busto Arsizio.

“Gunteria street show” è il titolo dello spettacolo che chiude questa XI rassegna estiva da “Il villaggio in città” e “L’allegra brigata”. Uno spettacolo eclettico di clownerie, giocoleria e teatro di strada animato dall’aretino di origini svizzere Gunter.

La partecipazione all’evento è per tutti libera e gratuita.

In caso di pioggia l’evento si terrà presso la Sala Verdi, sempre in via Pozzi 3, a Busto Arsizio.