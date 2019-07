Vertenza Whirlpool, rinviato per due volte l’incontro al Mise

L’incontro al ministero dello Sviluppo economico tra la multinazionale Whirlpool e i sindacati previsto per giovedì 11 luglio è stato rinviato per ben due volte. Il primo rinvio per improrogabili impegni del ministro Luigi De Maio era stato previsto per il 19 luglio, ma l’ad di Whirlpool Emea, Luigi La Morgia, faceva sapere al ministero che a quella data era sua volta impegnato, mentre sarebbe stato disponibile in una data tra il 22 e il 26 luglio. Alla fine ministero e multinazionale stabilivano per il 24 luglio alle 11 presso il Mise.