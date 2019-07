Via ai lavori di asfaltatura in via Arnaldo da Brescia

Domani, mercoledì 17 luglio, prenderanno il via i lavori di asfaltatura di via Arnaldo da Brescia, davanti all’ospedale.

I lavori, che dureranno una settimana circa, verranno eseguiti per fasce alternate in modo da consentire il transito degli automezzi. Gli uffici saranno disponibili a fornire chiarimenti e informazioni al numero 0331/398961.