Via alla stagione estiva delle Bettole. Torna il biglietto d’ingresso, con consumazione

Nel corso degli anni la cerimonia di presentazione della stagione estiva di galoppo alle Bettole ha fatto registrare – spesso – più polemiche e notizie negative che occasioni per sorridere, tra contributi tagliati, bisticci tra Svicc e allenatori, gestioni sempre più onerose e finanziamenti in continuo ritardo. Scenari in parte ancora presenti, ma va dato atto che la vigilia delle corse del 2019 è corsa via più serena, con qualche spunto interessante per il futuro e il ritorno – timido ma presente – di investimenti per migliorare la grande e complicata cornice dell’ippodromo.

Un nuovo maxischermo ad altissima definizione, lavori per impermeabilizzare la zona tra parterre e tribune, sistemazione e rilancio del ristorante panoramico (dove si è svolta la conferenza stampa) con vista sul palo d’arrivo, sono i primi passi in questa direzione: scelte fatte anche per confermare che Varese vuole rimanere un esempio all’interno di un panorama ippico italiano che rimane in difficoltà soprattutto messo a confronto dei colossi europei di questa disciplina. E proprio all’estero si guarda per provare a incrementare gli introiti, con il progetto che potrebbe permettere di “vendere” le gare italiane agli scommettitori francesi (come già fanno in Svizzera), una possibilità per ora vietata ma che è stata proposta al Ministero come hanno spiegato il “padrone di casa” Guido Borghi e Isabella Asti Bezzera, presidente dell’ANG (Associazione Nazionale Galoppo). «Ho depositato un documento nel quale spiego come l’ippica italiana potrebbe guadagnare 25 milioni da un’operazione come questa, mantenendo i prelievi sulle scommesse ai tassi esteri e non a quello italiano, ben più alto» ha sottolineato Borghi. Intanto, quest’anno, alle “Bettole” è stato reintrodotto il biglietto di ingresso che sarà modico (Borghi ha parlato di 5 euro a testa) e accompagnato da una consumazione gratuita – bevanda o snack – da sfruttare nel corso della riunione.

Il presidente della SVICC (Società Varesina Incremento Corse Cavalli) festeggia il compimento dei 25 anni dal suo insediamento a numero uno del galoppo cittadino e ricorda come «anche quest’anno il programma di corse è rimasto molto simile a quello delle estati precedenti, con tutti i grandi appuntamenti, molti dei quali dedicati a persone che hanno fatto la storia di questo impianto o sono state figure importanti per la città». Tra questi ci sarà anche Giuseppe Zamberletti, l’ex ministro scomparso nello scorso mese di gennaio: «Stiamo pensando a come ricordare una figura di altissima caratura come la sua». Confermati dunque nelle date classiche i due appuntamenti clou: il Criterium Varesino (corsa di rango listed, la più importante dal punto di vista sportivo: sarà il 3 agosto) e il Gran Premio Città di Varese, appuntamento mondano per eccellenza, fissato per il 31 agosto. Borghi ha anche ringraziato il Comune e la Camera di Commercio che – con modalità diverse – hanno sostenuto l’attività della Varesina e dell’ippica cittadina.

Tra le altre idee emerse nel corso della mattinata anche la possibilità – illustrata dall’architetto Parisi – di fondare un club di appassionati che abbia una sede permanente all’interno dell’ippodromo delle Bettole. Una ipotesi sostenuta anche dalla SIRE (di cui Parisi è consigliere) che è a disposizione per patrocinare l’allestimento dei locali. «Penso a un club come quello presente a Pisa, che possa diventare un luogo per condividere la passione per l’ippica e aggreghi gli appassionati anche nel corso dell’anno, non solo durante la stagione di corse».

Accanto al programma di riunioni, la Varesina ha voluto confermare anche la vicinanza ad alcune Onlus, dedicando loro alcune gare e dando spazio per le raccolte benefiche di cui si occupano. Così il 27 luglio (clou: Premio Borghi) sarà messa in vetrina l’attività dello Spazio Blu Autismo mentre il 20 agosto (clou: Palio dei Comuni) sarà dedicato all’associazione Africa Mission che sta per completare un pozzo per un carcere nella arida regione del Karamoja, in Uganda. Un’opera che verrà dedicata alla memoria di Giovanni Borghi. Infine sarà sostenuta l’associazione che fa capo a Nicole Berlusconi e che si occupa di cavalli maltrattati o abbandonati.