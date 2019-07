Viabilità, “Gente di Jerago” chiede nuove rotonde (alla Provincia)

«L’amministrazione in carica nell’ultimo anno si è attivata per risolvere almeno uno dei punti di criticità viabilistica?». Lo chiede la lista civica – d’opposizione – Gente di Jerago con Orago, incalzando la giunta e la maggioranza.

Il punto di partenza sono le notizie di luglio, sui 30 milioni di euro che la Provincia di Varese ha stanziato per il 2019, per interventi su viabilità provinciale e piste ciclabili.

«Nel lungo elenco dei Comuni in cui saranno realizzate le opere, descritte recentemente dal Consigliere Provinciale alla Viabilità Marco Magrini, non viene menzionato il Comune di Jerago Con Orago» fanno notare dalla lista d’opposizione.

Che tona a sottolineare «la necessità impellente di realizzare almeno tre rotatorie» su strade provinciali, vale a dire all’incrocio di via per Menzago con SP26 (nella foto), all’intersezione di via Giulio Bianchi e via Indipendenza con SP26, all’incrocio di via Bonomi con SP 341 e ingresso al Centro Commerciale di Orago (quest’ultimo è punto molto delicato per gli incidenti).

Di qui la sollecitazione alla maggioranza. Nel periodo in cui, tra l’altro, sono già in corso diversi interventi come quello di Vergiate e Castelveccana.