Vietato sprecare acqua nei comuni dell’Unione Ovest Lago

Caldo e problemi all’acquedotto, i comuni corrono ai ripari.

Dopo le emergenze della scorsa settimana con rubinetti a secco mentre l’afa metteva i cittadini a dura prova, i sindaci di Malgesso, Bregano e Bardello hanno formato l’ordinanza con cui si vieta, da oggi giovedì 4 luglio, di innaffiare giardini e orti o per riempire piscine o lavare autovetture dalle 7 del mattino sino alle 21. L’invito a calmierare l’utilizzo dell’acqua corrente è arrivata direttamente da Alfa, l’ente gestore del servizio idrico pubblico.

La scorsa settimana, il consumo eccessivo di acqua aveva prosciugato i bacini che servono la zona. I primi problemi erano stati registrati dalla popolazione di Malgesso: lo svuotamento del pozzo aveva costretto a convogliare una grassa quantità di acqua per riportalo a regime. Le pompe dei bacini di Bregano avevano funzionato a pieno regime tutta la notte, senza riuscire a riempire gli invasi. Nonostante gli sforzi, le carenze e gli svuotamenti dei bacini erano proseguiti anche nei giorni successivi mettendo in evidenza le carenze idriche rispetto alle aumentate esigenze della popolazione. Da qui la necessità di ordinare l’uso dell’acqua solo per esigenze personali e alimentari.

Le multe previste vanno dai 25 ai 500 euro

Anche il sindaco di Biandronno Massimo Porotti ha deciso di emettere la stessa ordinanza. Una misura cautelare nonostante il momento più problematico sembra essere superato.