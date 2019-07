Woodoo Fest, al via la festa nel bosco dell’indie italiano

È tutto pronto per una nuova edizione del Woodoo Fest. A partire da mercoledì 17 luglio, il bosco più famoso dell’indie italiano riaprirà le sue porte con una line up unica e tante novità all’insegna dello street food, del relax e del green, dopo averne anticipato magia e atmosfera con la Woodoo Preview (in collaborazione con Rugby Sound Festival), che ha visto salire sul palco di Legnano Gazzelle e Coma_Cose.

Tra le tante novità di quest’anno anche la media partnership con Experience Is, property social media only di Condé Nast diretta a Generazione Z e Millennial, che arricchirà il programma del festival con una serie di incontri speciali che faranno vivere l’esperienza Woodoo anche agli utenti di Instagram e Facebook.

LINE UP DIVISA PER GIORNI WOODOO FEST 2019

Mercoledì 17 luglio

TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI

EUGENIO IN VIA DI GIOIA

Brenneke

Poetry Slam

Cumbia dj set – afterparty

Giovedì 18 luglio

CANOVA

FULMINACCI

Jesse the Faccio

Di Meglio

Edy

Discoteca Paradisco – afterparty

Venerdì 19 luglio

FRANCO126

DUTCH NAZARI

MASSIMO PERICOLO

VENERUS

Dola

Byro

Handlogic

Linoleum It Pop Club – afterparty

Sabato 20 luglio

IVREATRONIC DJ SET (w/ Cosmo)

MECNA

CLAVDIO

Masa Masa

Black Beat Movement

This Is Not dj set – afterparty

Domenica 21 luglio

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

GIORGIO POI

La Rappresentante di lista

dellacasa maldive

Mòn

Millepunti

Canta Indie Canta Male – afterparty

Tutte le informazioni sul festival, acquisto biglietti e camping, orari, attività e line up si trovano anche sul meraviglioso sito realizzato da LHUB : woodoofest.it.

Anche quest’anno WOODOO FEST dedicherà ampio spazio al mondo culinario “on the road”, con la STREET FOOD PARADE, rassegna culinaria che porterà all’interno del festival le migliori proposte provenienti dal mondo dello street food.

WOODOO FEST inoltre darà grande spazio all’ecosostenibilità, tema quanto mai delicato e attuale. In collaborazione con CrowdForest, l’organizzazione del festival e i suoi volontari parteciperanno alla pulizia pre-festival del bosco, contribuendo così in modo concreto alla salvaguardia e alla tutela dello scenario naturale che ospiterà l’evento. Un’iniziativa già anticipata sui social, attraverso giochi interattivi per sensibilizzare e informare il

pubblico con l’approccio creativo e “think-positive” che da sempre contraddistingue il Festival nel Bosco.

Inoltre IED – Istituto Europeo di Design quest’anno sarà Content Partner di WOODOO FEST 2019 e proporrà due workshop, uno di Illustrazione e Serigrafia e uno di Art collage, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente legata ai nuovi scenari dell’arte e della tecnologia, attraverso brevi attività pratiche che impiegano un approccio innovativo al progetto. Focus di entrambi i workshop è la sostenibilità, attraverso il riuso, il riciclo e l’attenzione alle necessità dall’ambiente, in linea con lo spirito di Woodoo.

Completeranno lo scenario un’area relax suggestiva, con amache, divani e sdraio, un’area espositori di hobbisti e artigiani e un’area bar con diverse proposte, dalle birre artigianali ai cocktail più ricercati.

Da oggi è possibile prenotare la propria piazzola per la nuovissima Area Camping immersa nel verde. Per vivere al 100% l’esperienza del Festival nel Bosco con tante attività e servizi speciali. Info: woodoofest.it/camping

TICKET & ABBONAMENTI WOODOO FEST 2019

Prevendite: www.mailticket.it/manifestazione/ZZ26/WOODOO_FEST_2019

Area Expo per stand di prodotti artigianali

Area Ristorazione e Relax tra gli alberi

Attività ricreative pomeridiane

Concerti anche in caso di pioggia sotto la Tensostruttura

COME RAGGIUNGERCI?

@ Tensostruttura Area Feste

Via Primo Maggio, Cassano Magnago (VA)

IN AUTO:

Autostrada A8 (MI – VA), uscita Cassano Magnago

Da Milano (20 min)

Da Legnano (10 min)

Da Busto Arsizio (5 min)

Da Gallarate (5 min)

Da Varese (10 min)

WOODOO FEST

www.woodoofest.it

www.facebook.com/WoodooFest

www.instagram.com/woodoofest