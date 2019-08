1 milione di download per “Where are you”, la App del 112 che può salvarti la vita

Il caso di Simon Gautier, il ragazzo francese morto dopo essere precipitato sulle montagne del Cilento, ha riacceso i riflettori sulle procedure per geolocalizzare le chiamate di emergenza. In Italia non è infatti possibile localizzare con precisione le telefonate da cellulare tramite la tecnologia Advance Mobile Location (AML). Ci vorranno ancora un paio d’anni prima che questa tecnologia che permette l’attivazione automatica del gps possa diventare operativa, quindi nel frattempo che fare?

La risposta arriva con Where Are You, la app del 112 che aggira il problema. Lanciata 5 anni fa questa applicazione permette di chiamare il Numero di Emergenza Europeo inviando automaticamente i dati di localizzazione e le altre informazioni incluse nel proprio profilo. In caso di necessità quindi si possono chiamare i soccorsi direttamente tramite la app e si verrà geolocalizzati con precisione. L’app è utile sia quando ci si trova dispersi in un luogo sconosciuto ma anche quando non si può chiamare a voce i servizi di emergenza. Where Are You permette infatti anche di effettuare la chiamata in modalità silenziosa, avvisando la centrale operativa di un’emergenza senza neanche il bisogno di parlare.

Un servizio che può davvero salvare la vita, ma che purtroppo non avrebbe potuto aiutare Simon. L’applicazione può essere infatti usata solo dove è attivo il numero unico per le emergenze (il 112 appunto) e cioè nelle regioni di Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia e nelle province di Roma, Trento, Bolzano, Agrigento, Catania, Caltagirone, Enna, Messina, Siracusa e Ragusa.

La app può essere scaricata su tutti i telefoni iOS, Android e Windows ed ha già ricevuto un milione di download. Per ulteriori informazioni e per scaricarla clicca qui.